Após classificação polêmica, Botafogo enfrenta surpreendente Batatais na Copinha

Uma das surpresas da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Batatais não liga para favoritismo e é com essa garra que vai medir forças com o Botafogo. O confronto ocorre nesta quarta (18), às 19h30, em partida válida pelas quartas de finais do torneio, no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

No entanto, o Glorioso vem correspondendo ao favoritismo por conta do recente título brasileiro sub-20, e já despachou outro forte candidato ao título, o Atlético Mineiro, com um sonoro 3 a 0, pela terceira fase da competição. Agora, o Alvinegro tem pela frente a equipe do noroeste paulista, que surge como um dos maiores imprevistos do torneio.

A equipe de General Severiano vem de um resultado polêmico na partida contra o Mirassol, que lhe rendeu a vaga nas quartas. Embora tenha apresentado melhor futebol no esburacado gramado do estádio Doutor Jorge Ismael, em Novo Horizonte, o alvinegro carioca marcou dois gols irregulares, validados pelo árbitro Leonardo Ferreira de Lima.

Para a partida contra o Batatais, o técnico alvinegro Felipe Lucena tem todos os atletas à sua disposição e deve iniciar a partida com a mesma equipe que eliminou o Mirassol, contando apenas com a volta de seu capitão, que cumpria suspensão. A equipe que vai à campo é formada por: Diego; Fernando, Kanu, Helerson e Marco; Wenderson, Rickson, Alison e Jordan; Amilcar e Igor Cássio.

O Batatais passou com 100% de aproveitamento pela fase de grupos, e deixou pelo caminho, nas fases eliminatórias, Sport e Ponte Preta. Para a partida contra o alvinegro carioca, a equipe paulista também não sofre com desfalques e deve iniciar com os mesmos jogadores que garantiram a classificação nos pênaltis diante da Macaca: Gerson, Wislem Júnior, José Neto, Léo Alves e Igor Tostes; Everton Casimiro, Maurício Kem e Murilo Carneiro; Douglas Pote, Victor Rafael e Thales Henrique.