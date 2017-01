Recepcionado pela torcida, Botafogo desembarca no Espírito Santo para pré-temporada

No desembarque, Camilo é cercado por torcedores (Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo)

A preparação do Botafogo para a Libertadores não para. Além de reforçar o time e treinar até aos domingos, o elenco alvinegro desembarcou nesta terça-feira (17) no Espírito Santo, para realizar a pré-temporada na região serrana do estado, assim como fez no ano passado.

Com a boa fase do clube, muitos torcedores resolveram recepcionar o time no saguão do Aeroporto Eurico de Aguiar Salles e aproveitaram para tirar fotos e pedir autógrafos. Camilo, Montillo e o treinador Jair Ventura foram os mais assediados pelos capixabas, mas o técnico não reclama:

"A gente foi muito bem recepcionado ano passado e repetimos a dose. Mais um ano aqui, junto com a nossa torcida para que possa fazer um ano tão bom quanto 2016, quem sabe ainda melhor".

Uma das expectativas para a pré-temporada é a volta do lateral Luis Ricardo, que se recuperou de grave fratura no tornozelo esquerdo e deve voltar a treinar com a bola. Desde então trabalhava mais na academia, no último domingo (15) foi visto em campo treinando a parte física separado do grupo.

No aeroporto, o técnico alvinegro chegou antes da equipe e revelou que já tem em mente a formação para a estreia da Libertadores, mas prefere manter segredo. No último treino, trabalhou separadamente os setores de ataque e defesa e testou nova formação com Sassá no lugar de Airton, jogando ao lado de Montillo, Camilo e Roger.

O Glorioso tem um amistoso marcado contra o Rio Branco, às 17h de sábado (21), no Estádio Kléber Andrade. O retorno ao Rio de Janeiro está marcado para o dia 24 de janeiro e sua estreia no Carioca será no dia seguinte diante do Madureira, em Moça Bonita.