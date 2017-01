Batatais faz história, vence Botafogo e vai à semifinal da Copa São Paulo

INCIDENCIAS: Partida válida pelas quartas de final do torneio, no Estádio Municipal Prefeito José Liberatti

O Batatais consegue classificação heróica na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após empate de 0 a 0, o time paulista venceu o Botafogo nos pênaltis, por 3 a 2, na noite desta quarta-feira (18), no estádio José Liberatti. O goleiro Gérson foi o grande nome das cobranças, pois o Batatais esteve atrás do placar até às alternadas e contou com o brilho do paredão para conquistar a vaga na semifinal.

Na próxima fase o Fantasma enfrentará o Paulista, que derrotou a Chapecoense pelo placar de 1 a 0. Para a base campeã brasileira em 2016, resta a volta para casa com a boa campanha na Copinha e levantar a cabeça para os próximos objetivos durante o ano.

O time paulista chegou até essa fase por mérito. Sem nenhuma derrota na Copinha e três decisões vencidas nos pênaltis, o Paulista terá trabalho com o time de Paulo Lippi. Bem organizados e compactos em campo, sem contar o poder de suportar a pressão durante o jogo.

Posse de bola e pressão do Botafogo

O jogo foi baseado em ataque contra defesa, o goleiro alvinegro Diego, quase não foi ameaçado. A equipe de Felipe Lucena agredia o adversário, mas não caprichava na finalização. O meia Amilcar estava ensaboado e era responsável pelas jogadas rápidas que não eram concluídas com categoria.

O gramado prejudicou as duas equipes, enquanto o clube carioca não conseguia trocar passes por conta da bola travada, o Batatais era impedido de sair em velocidade. Durante o primeiro tempo o Glorioso atacava, mas sem muito perigo. Na segunda etapa as equipes voltaram com uma postura diferente e o jogo ficou aberto, com chances para os dois lados, entretanto não finalizavam bem ou erravam o último passe.

Em um desses lances, Amilcar chegou na área sozinho e tinha o Igor Cássio e Rickson para tocar e errou o cruzamento. Assim como, o Batatais teve um contra ataque, três contra um do Botafogo, mas o meia Murilo errou o passe para o meia João.

Fantasma sai vitorioso nos pênaltis

Brilhou a estrela de Gérson novamente. O Batatais tinha mais uma decisão por pênaltis à sua frente, pois já tinha vencido duas neste campeonato. Começou mal, pois o Diego estava numa noite inspirada, defendendo três cobranças. Como o futebol é uma caixinha de surpresas, àquelas cobranças ainda teriam uma reviravolta.

Na quarta cobrança do lateral Fernando, o Botafogo tinha a chance de abrir vantagem e fechar a última com o zagueiro Kanu, no entanto, os dois perderam e levaram para às alternadas a decisão. Guilherme converteu para o Batatais e o volante Ion, do Botafogo, perdeu e garantiu a classificação dos paulistas para a semifinal.