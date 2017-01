Após ser lembrado por Tite, Camilo celebra convocação pelas redes sociais

Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Após se destacar na campanha que levou o Botafogo à Libertadores, Camilo foi convocado para a Seleção Brasileira pela primeira vez. Dois meses após a maior tragédia do esporte e da imprensa mundial, o técnico Tite, direto da sede da CBF, convocou a Seleção Brasileira para o amistoso contra a Colômbia, no dia 25, no estádio Nilton Santos, às 21h45. A partida vai homenagear e arrecadar fundos para ajudar as famílias vítimas da tragédia.

Como a convocação conta somente com jogadores que atuam no futebol brasileiro, o meio-campo se mostrou ansioso para a convocação em entrevista antes do anúncio oficial: "Seria uma oportunidade imensa e o ideal para mim, até por já ter jogado na Chapecoense. Eu ficaria extremamente feliz e realizado, espero que o Tite lembre de mim". O jogador que chegou na metade de 2016 para reforçar o Glorioso, foi um dos destaques no Campeonato Brasileiro de 2016, com gols marcantes e grandes atuações.

O atleta de 30 anos, que na temporada passada atuou em 30 partidas, marcou 6 gols e deu 5 assistências, voltou a treinar nas férias por contar com a possibilidade de ser convocado para o “Jogo da Amizade”, como está sendo chamado o amistoso. Camilo foi um dos 7 jogadores do futebol carioca a serem convocados por Tite.

O meia comemorou muito nas redes sociais e fez um vídeo após o anúncio, no CT Domingos Martins, onde realiza a pré-temporada. O atleta foi parabenizado pelos outros jogadores que cantaram 'Camilo é Seleção!'. O recém-chegado Montillo mostrou entrosamento, saudou o companheiro e brincou: "Eu já sabia, mas tem que fazer gol!", o argentino ainda fez um post homenageando o camisa 10.

Foto: Reprodução/Instagram

Ansioso não só para jogar com a amarelinha, como também para estrear nos gramados do reformulado estádio alvinegro. O jogador vê o amistoso como uma oportunidade a mais de conhecer o gramado e o clima de jogo antes de alguns companheiros de equipe: "O Engenhão vai ser fundamental para nós. Esperamos que os torcedores abracem a nossa causa e compareçam. O estádio está ficando muito bonito, tenho visto fotos. Ele vai ser muito importante para a gente"