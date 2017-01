De olho na Libertadores, Botafogo encara Rio Branco-ES em amistoso e promove estreia de Montillo

Após terminar 2016 em alta, o Botafogo entrará em campo pela primeira vez na atual temporada, neste domingo (22), contra o Rio Branco-ES, em amistoso a ser disputado no Kléber Andrade, em Cariacica/ES, às 17h. Será a primeira oportunidade dos torcedores alvinegros verem os reforços em campo, sobretudo, Walter Montillo, principal contratação para 2017.

Este será o último teste do Glorioso antes da estreia oficial na temporada, que será na quarta-feira (25), pelo Campeonato Carioca, diante do Madureira, em Moça Bonita. Mas o técnico Jair Ventura está de olho é na Copa Libertadores da América. Isso porque no dia 1º de fevereiro, a equipe alvinegra enfrenta o Colo-Colo, no Nilton Santos, pela primeira fase.

Camilo, Carli e João Paulo são desfalques

O Botafogo treina desde o último dia 11. Desta forma, o amistoso servirá para facilitar o entrosamento da equipe. No entanto, nem todos os titulares estarão em campo nesta tarde. O zagueiro Carli e o meio-campo João Paulo, por exemplo, se recuperam de problemas musculares. Já Camilo, principal jogador da temporada passada, foi poupado em função de sua convocação para a Seleção Brasileira.

Camilo será poupado de amistoso em função de sua convocação para a Seleção Brasileira (Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo)

Assim, o zagueiro Renan Fonseca ocupará a vaga de Carli, enquanto Rodrigo Lindoso entra no lugar de João Paulo, e Rodrigo Pimpão irá substituir Camilo. O técnico Jair Ventura utilizou um quadro durante a semana para exemplificar a movimentação dos jogadores, já que houve alteração tática: do 4-3-2-1, a equipe irá jogar no 4-4-2, com o meio-campo em espécie de losango.

Reforços em campo

Além do meia Montillo, o torcedor do Botafogo terá a oportunidade de ver outros três reforços em campo: o goleiro Gatito Fernández, o lateral-direito Jonas e o atacante Roger. Os quatro, inclusive, já estão inscritos no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e aptos a estrearem em competições oficiais. O lateral-esquerdo Gilson também está regularizado, mas começa no banco de reservas nesta tarde.

Montillo será o "maestro" do Botafogo nesta tarde (Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo)

Os atacantes Guilherme e Joel, recém-contratados, ainda não estão regularizados, mas treinam normalmente no Espírito Santo, assim como o meia João Paulo.

Emerson Santos negocia renovação

Quem também fica fora do duelo desta tarde é o zagueiro Emerson Santos. O jogador, que negocia a renovação contratual, treinou com os reservas durante a semana e só volta a ficar entre os titulares caso chegue em um acordo com o Botafogo. A decisão é amparada por Jair Ventura, que aguarda a resposta do defensor para voltar a contar com o futebol do atleta.

"O Emerson foi meu jogador em 2012 no sub-20. Sempre converso com os jovens, pois sou professor e como educador quero o melhor. Fico feliz quando acontecem as coisas das melhores maneiras para eles. O Botafogo já fez uma proposta e depende do empresário. Quero vê-lo feliz e espero que seja feliz com a gente. A decisão está com ele. Ele é um menino e está decidindo a vida. Você pode perder o foco pela idade. E não sei até quando vou contar com ele. Não adianta eu ficar treinando e aparece um pré-contrato. Quando ele estiver conosco, vou contar com ele", declarou.