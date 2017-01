Feliz com convocação, Camilo vê Jogo da Amizade como gratidão à população de Chapecó

Foto: Reprodução/Botafogo

O Estádio Nilton Santos será palco de uma partida diferente entre Brasil e Colômbia nesta quarta-feira (25) às 21h45. Protagonistas de confrontos repletos de polêmicas, as equipes realizarão o 'Jogo da Amizade', em soledariedade às famílias das vítimas do trágico acidente aéreo com o avião da Chapecoense que deixou 71 mortos. Toda renda será repassada para as famílias das vítimas da tragédia.

Dentre os jogadores convocados por TIte para a partida está Camilo. O meio campo do Botafogo que vestiu a camisa da Chapecoense por dois anos, falou sobre a responsabilidade de vestir a camisa da Seleção Brasileira pela primeira vez e se emocionou ao lembrar do fatídico acidente: "Quero representar bem o povo de Chapecó, onde vesti a camisa da Chapecoense por dois anos. É uma causa nobre, espero que o estádio esteja cheio para que podemos ajudar todas as famílias das vítimas dessa tragédia", declarou.

Autor de gols marcantes pelo Alvinegro, o camisa 10 não disfarçou a felicidade de vestir a amarelinha e quer retribuir em campo: "Vestir pela primeira vez a camisa da seleção brasileira é muito bom. Maior alegria não existe. Quero aproveitar essa oportunidade da melhor forma. Tite é tranquilo, diferenciado. A boa fase da seleção não é a toa", disse o meio campo.

No Botafogo, Camilo fará sua estreia na Copa Libertadores com a camisa do alvinegro em fevereiro diante do Colo-Colo, mas teve a oportunidade de conhecer o palco da partida antes dos colegas. O Glorioso recentemente revitalizou sua casa com as cores do clube para maior identificação da torcida.

"Me sinto lisonjeado de ser um jogador do Botafogo na seleção. Pude conhecer o novo gramado e posso afirmar que está excelente. Foi bom ter esse primeiro contato para que dia 1, na nossa estreia na Libertadores, possamos fazer um bom trabalho", finalizou.