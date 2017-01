Botafogo x Madureira AO VIVO online no Campeonato Carioca 2017

Google Plus

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 1ª RODADA DO CAMPEONATO CARIOCA DE 2017 NO ESTÁDIO MOÇA BONITA

Do lado alvinegro Bruno Silva, que foi cogitado por Tite, alerta para a dificuldade da partida e do campeonato:

"O Carioca vai ser um campeonato muito disputado e teremos algumas surpresas durante a competição. Nossa Libertadores começa amanhã com um jogo difícil, mas não teremos surpresa"

Sem pisar nos gramados há quase dois anos por conta de lesão no joelho, o atacante Souza, de 34 anos, vai defender o Madureira neste ano. O ex-jogador do Flamengo responsável pela provocação do 'chororô' em 2008, se mostrou ansioso para a partida contra o Alvinegro, mas não acredita em rivalidade:

"Vou procurar tratar como se fosse um jogo normal. A ansiedade é grande, mas o mais importante vai ser ajudar o Madureira a conseguir os três pontos"

O Tricolor suburbano a caminho do Moça Bonita!

Botafogo chegando em Moça Bonita!

Boa tarde, leitor que navega na VAVEL Brasil! Fique ligado em todos os lances do jogo entre Botafogo x Madureira, partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Carioca 2017 a ser às 16h30 desta quarta-feira (25). Fique conosco!