Pelo Carioca, Botafogo estreia oficialmente na temporada diante do Madureira

INCIDENCIAS: Partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Carioca de 2017 no Estádio Moça Bonita

Após sete dias de sossego em Domingos Martins, onde realizava a pré-temporada, o Botafogo está de volta ao Rio de Janeiro e fará sua estreia no Campeonato Carioca. O desafio será diante do Madureira às 16h30 desta quarta-feira (25), no Estádio Moça Bonita. O Alvinegro vem embalado de uma vitória por 4 a 0 no amistoso contra o Rio Branco-ES.

Apesar de não ter tanto tempo de preparação, foi o suficiente para elevar o nível de rendimento. O elenco chegou fortalecido após ganhar bastante ritmo de jogo e condicionamento físico. No entanto, não há tempo para se acomodar e Bruno Silva, que foi cogitado por Tite, alerta para a dificuldade da partida e do campeonato:

"O Carioca vai ser um campeonato muito disputado e teremos algumas surpresas durante a competição. Nossa Libertadores começa amanhã com um jogo difícil, mas não teremos surpresa"

Diante do bom resultado e entrosamento do elenco, o treinador Jair Ventura vai utilizar o mesmo time que jogou como titular. Carli e João Paulo seguem treinando à parte e estão se recuperando, por isso não enfrentarão o clube da Zona Norte. Autor de dois gols, Rodrigo Pimpão se apresentou mais em forma e revelou que o segredo é manter o foco na partida:

"Temos que começar forte como no amistoso, era a impressão que ficaria. Entraremos com força total e pensando na vitória. Estamos nos doando ao máximo e procurando entender o que o Jair está querendo".

Madureira conta com a estreia de velho conhecido dos alvinegros

Sem pisar nos gramados há quase dois anos por conta de lesão no joelho, o atacante Souza, de 34 anos, vai defender o Madureira neste ano. O ex-jogador do Flamengo responsável pela provocação do 'chororô' em 2007, se mostrou ansioso para a partida contra o Alvinegro, mas não acredita em rivalidade:

"Vou procurar tratar como se fosse um jogo normal. A ansiedade é grande, mas o mais importante vai ser ajudar o Madureira a conseguir os três pontos"

Após bom campeonato em 2016, o Tricolor quer surpreender positivamente de novo, para isso realiza treinos na parte da tarde visando acostumar os jogadores ao calor de Bangu.