Em estreia do Carioca, Madureira surpreende e vence Botafogo

INCIDENCIAS: Partida válida pela 1ª rodada do Campeonato Carioca de 2017 no Estádio Moça Bonita

Cessando um jejum de quase nove anos, o Madureira se saiu melhor na partida desta quarta-feira (25) que inaugurou a segunda fase do Campeonato Carioca. O Tricolor venceu o Botafogo por 2 a 0, no Estádio Moça Bonita.

Os gols sairam dos pés de dois conhecidos do Alvinegro, o primeiro gol foi marcado pelo atacante Souza, que jogou no Flamengo e foi autor de muitas provocações aos botafoguenses. O segundo gol teve assistência do Caveirão, mas foi finalizado por Geovane Maranhão, que atuou apenas 15 minutos pelo Glorioso, em 2016.

Antes de estrear na Libertadores, o Botafogo ainda terá um desafio diante do Nova Iguaçu no próximo sábado (28), será o reencontro da torcida com o Estádio Nilton Santos. Já o Madureira viaja até Nova Friburgo, onde enfrenta o Macaé, no domingo (29)

Em primeira etapa, Botafogo arrisca, mas não sai do 0 a 0

Apesar de jogar em velocidade, o Tricolor Suburbano jogou mais nos erros do Alvinegro, Montillo apareceu bem e se mostrou bastante adaptado ao forte calor. Durante a primeira etapa o primeiro lance de perigo veio aos seis minutos. Em bola recuada, o goleiro do Madureira demorou na reposição de bola e por pouco não foi surpreendido por Roger, que chegou no carrinho para tentar ganhar. No entanto, Rafael fez o corte e conseguiu recuperar a posse de bola.

Ainda aos oito minutos iniciais, o Botafogo teve chance clara de gol. Na entrada da área, Jonas cobrou forte falta por cima da barreira e o arqueiro precisou se esticar todo para impedir a abertura do placar. O clube da zona norte carioca não demorou muito para dar a resposta, fez boa trama apostando no erro de Renan Fonseca, Douglas Lima recebeu passe de calcanhar, mas mandou forte demais por cima do gol.

Aos 17 minutos o Glorioso voltou a assustar, Montillo pingou na área em cobrança de falta, Bruno Silva desviou de cabeça e Roger finalizou. Rafael estava em tarde inspirada e cumpriu bem seu papel fazendo bela defesa.

Após a parada técnica, o Botafogo voltou menos ofensivo e valorizando mais a troca de passes. Perto do fim, Pimpão deu um lençol e deixou Jonas continuar a jogada, o lateral tentou chutar forte com perigo, mas a bola foi pela linha de fundo

Estrela de Souza brilha e passa por cima da defesa alvinegra

Na segunda etapa o Madureira saiu para o jogo, consequentemente o Alvinegro ganhou mais espaço e começou mais perigoso. Aos 15 minutos, Rafael voltou a ter trabalho, mais uma vez Jonas fez boa jogada com Roger que desviou o cruzamento para Pimpão cabecear no gol, obrigando o goleiro a fazer outra grande defesa. Poucos minutos depois o Tricolor respondeu com Júlio Cesar que arriscou de longe, a bola quicou, mas Gatito estava atento ao lance e defendeu bem.

Na volta da parada técnica, a defesa do Botafogo parecia desatenta e não demorou muito para o adversário aproveitar o erro. Livre, Ruan encontro Souza na área e cruzou, o atacante fez o desvio para balançar a rede e inaugurar o placar.

Jair optou por um jogo mais ofensivo e colocou Sassá em campo, mas não foi o suficiente. A estrela de Souza brilhou, o jogador recebeu e encontrou Geovane Maranhão invadindo a área. O ex-jogador alvinegro aproveitou a saída de Gatito Fernández e empurrou para o fundo do gol, ampliando a vantagem. Com o controle do jogo, o Madureira interceptou as tentativas de ataque do Botafogo e recuou o time.