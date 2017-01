Camilo mostra felicidade com oportunidade na seleção: "Vai ficar marcado na memória"

(Foto: Vitor Silva / SS Press / Botafogo)

Na noite desta quarta-feira (25), a Seleção Brasileira venceu a Colômbia por 1 a 0, no 'Jogo da Amizade', em homenagem às vítimas do acidente aéreo com a Chapecoense. Entre os destaques da partidas estava Camilo, meia do Botafogo, que entrou no segundo tempo e protagonizou e foi bastante festejado pela torcida.

"Estou me sentindo muito feliz, tenho que agradecer muito por essa oportunidade. Queria mostrar o meu melhor, tocar o máximo de tempo na bola. Foi legal, foi bacana, vai ficar para sempre marcado na minha memória", disse.

Camilo teve seu nome gritado e Tite atendeu o pedido da torcida. O meia entrou no segundo tempo no lugar de Dudu, do Palmeiras, autor do gol da vitória do Brasil. Antes de entrar, recebeu vaias dos torcedores do Flamengo - que eram maioria no Engenhão. Entretanto, em sua primeira jogada, o meia do Botafogo deu uma caneta em Berrío, do Atlético Nacional e que negocia com o rubro-negro. Foi o suficiente para cair nas graças da torcida e receber aplausos, principalmente dos botafoguenses que festejaram bastante.

"É legal sentir esse carinho do torcedor, você vai criando uma identificação, isso faz bem. Espero agora fazer um bom trabalho no Botafogo e quem sabe não tiver uma nova oportunidade com Tite", afirmou.

Após o jogo, o técnico Tite afirmou que os novos convocados colocaram dúvidas em sua cabeça e garantiu que o grupo ainda não está fechado. Camilo acredita que pode ser uma dessas dúvidas e que pode receber novas oportunidades na seleção.

"Tenho que fazer meu trabalho no Botafogo. Creio que eu posso ser observado. O trabalho no clube que vai ditar isso, então espero ser muito feliz no Botafogo para ter uma nova oportunidade", finalizou.