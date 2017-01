Motivado por Libertadores, atacante Guilherme é apresentado no Botafogo

Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Após ser aprovado em exames, assinar contrato e se juntar ao grupo na pré-temporada em Domingos Martins, Guilherme foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira (27), em General Severiano. O atacante ex-Grêmio assinou com o Botafogo por um ano e é mais um reforço para a disputa da Libertadores.

Apesar de Rodrigo Pimpão e Pachu terem estilos de jogo semelhantes ao do recém-contratado, a negociação era um pedido de Jair Ventura. O Alvinegro teve dificuldades na contratação de jogadores com as características desejadas, mas o jogador caiu como uma luva e se mostrou bastante entrosado com os companheiros: "O grupo me recebeu muito bem. Na verdade, todos os profissionais do Botafogo me deram essa carinho. O elenco é excepcional. Muito unido. Já estou entrosado e pegando amizade com o pessoal", afirmou em primeira coletiva.

Em conversa com Jair Ventura sobre a titularidade, prometeu buscar seu espaço de forma saudável e explicou seu estilo de jogo mais pelas beiradas do campo. Ele acredita que sua fome por gols pode ajudar a equipe:

"Sou um jogador agressivo, que sempre busca os gols. Nossa ambição esse ano é a Libertadores, mas não podemos esquecer do Campeonato Carioca. Temos um grupo muito forte e vamos dividir esse foco. Mas reforço que o nosso principal objetivo é a Copa Libertadores".

Jogando desde os cinco anos, o atleta chegou ao Grêmio com 14 e disputou 19 partidas em 2016, apenas três delas como titular, geralmente entrava no segundo tempo. Quando emprestado ao São Jose (RS) marcou um gol, num total de 13 participações. No Botafogo promete retribuir a chance que dada:

"Pra mim é uma grande oportunidade vestir essa camisa. Estou muito honrado. O time tem muita história no futebol. É encarar de peito aberto, estou ansioso para jogar logo. Espero fazer muitos gols".