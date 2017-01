Após derrota na estreia, Botafogo encara Nova Iguaçu buscando primeira vitória no Estadual

Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo

O Botafogo deve mandar a campo time misto para a partida diante do Nova Iguaçu, neste sábado (28), às 17h, no estádio Nilton Santos pela primeira rodada da Taça Guanabara. O Alvinegro vem de derrota por 2 a 0 no meio de semana para o Madureira. Já o Nova Iguaçu vem de classificação sofrida na fase preliminar da competição e espera um bom desempenho durante o Carioca.

Ambas as equipes estão no grupo B, que ainda conta com Flamengo, Macaé, Madureira e Boavista. O confronto entre os times será o de número nove, desde 2006, com vantagem alvinegra em todas as estatísticas. A partida para o Botafogo é também a última no Nilton Santos antes da estreia na aguardada fase preliminar da Libertadores.

Jair Ventura faz mistério e não confirma time titular

O técnico Jair Ventura fechou a maior parte do treino para a imprensa na manhã desta sexta-feira (27), mas visando o jogo decisivo da fase preliminar da Libertadores, na próxima quarta-feira (1), contra o Colo Colo-CHI, o treinou poupou os titulares e manda a campo para o jogo deste sábado contra o clube da baixada, o time de reservas.

As novidades ficam por conta dos atacantes Joel e Guilherme, recém contratados. Os jogadores foram regularizados junto a CBF e já podem reforçar o alvinegro carioca neste sábado, com mais chances de Joel começar entre os titulares. Outro possível reforço para esta primeira rodada é Camilo.

O meio-campo que atuou poucos minutos contra o Rio Branco e no amistoso da Seleção Brasileira contra a Colômbia, pode ser relacionado para adquirir ritmo, também de olho na partida da Libertadores. A possível escalação: Helton Leite, Marcinho, Marcelo, Igor Rabello e Gilson; Matheus Fernandes, Dudu Cearense, Leandrinho e Camilo; Pachu e Sassá.

Nova Iguaçu e a esperança de um bom Campeonato

O Nova Iguaçu conquistou a segunda vaga para a fase de grupos da Taça Guanabara. Com o novo regulamento, a equipe laranja teve de disputar com mais cinco clubes um lugar na fase seguinte.

A classificação foi sofrida, e com um gol a mais de saldo que a Cabofriense, conseguiu seguir adiante na competição.

O Laranja da Baixada não divulgou escalação, mas espera fazer um grande campeonato pois conta uma base montada em 2016 e a vantagem de já iniciado seu trabalho antes, com a fase preliminar, no dia 11.