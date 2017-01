Com time misto, Botafogo empata com Nova Iguaçu e segue sem vencer no Carioca

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Carioca, disputada no Estádio Nilton Santos.

Com atuação pífia, Botafogo peca na finalização e cede empate ao Nova Iguaçu na tarde deste domingo (28). Os quase 7 mil torcedores presentes no Estádio Nilton Santos não se contentaram com a atuação da equipe e o time saiu de campo vaiado.

O clube de General Severiano começou muito mal o campeonato, em estreia na quarta-feira (25) perdeu para o Madureira por 2 a 0, no Moça Bonita. Agora o foco é na Libertadores, onde estreia em casa diante do Colo-Colo, todos os ingressos para a partida foram vendidos.

Botafogo domina com facilidade o primeiro tempo

Os minutos iniciais do primeiro tempo começaram agitados, Camilo mostrou que seus dribles não se limitam apenas aos jogos da Seleção. Com apenas dois minutos de bola rolando, em arrancada pela direita driblou quem aparecia pela frente, invadiu a área e foi derrubado, mas o juiz mandou seguir.

O Nova Iguaçu não arriscava e só tentava segurar a pressão, mas com dificuldades. Aos 7 minutos, o Alvinegro ganhou escanteio, Camilo cobrou na cabeça de Marcelo, que só precisou empurrar para o fundo do gol. Foi o primeiro gol profissional marcado pelo zagueiro, que subiu da base há pouco tempo.

Sem muita posse de bola, o clube da baixada arriscou pela primeira vez aos 19 minutos. Sem marcação, Iuri tentou finalização de muito longe, Gatito mostrou garrou sem dificuldades. Sassá respondeu em seguida se livrando dos marcadores e chutando forte de fora da área com perigo.

Na volta da parada técnica, o clube iguaçuano se tornou mais ofensivo. Em pingadinha na área, a bola ficou num bate e rebate, sobrando para Murilo arriscar, por pouco o empate não veio.

Nova Iguaçu mais ofensivo na etapa final

Com perceptível melhora, o Nova Iguaçu voltou com mais ritmo de jogo e mobilidade. Aproveitando as falhas no meio de campo alvinegro, Adriano finalizou de longe e a bola passa rente a trave. Na sequência, o Botafogo armou contra-ataque e Camilo acabou derrubado na área mais uma vez, mas o juiz não viu pênalti.

O empate pintou pouco depois dos 10 minutos da etapa final, a zaga alvinegra dormiu no lance. Em falta cobrada direto na área, Murilo estava completamente livre de marcação subiu e marcou o primeiro do Nova Iguaçu. A posição do atleta era irregular, mas o juiz não se atentou ao lance.

Querendo a virada, Renan foi lançado na frente para armar o contra-ataque e precisou disputar com Marcelo, o zagueiro ganhou e afastou o perigo. Irreconhecível, o Glorioso pouco arriscava, aos 30 minutos Camilo tentou tabelinha com Gilson, quando finalizou foi interceptado por Murilo Henrique. A torcida não poupou vaias na substituição de Sassá, que tentava atacar, mas errava na finalização, o jogador foi muito cobrado enquanto esteve em campo.

No último lance do jogo, o Botafogo perdeu a chance de vencer. Marcinho tentou de longe e Jefferson espalmou nos pés de Roger, de primeira o atacante chutou em cima do goleiro e perdeu a oportunidade.