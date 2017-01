Com surpresas, Botafogo relaciona 25 jogadores para fase prévia da Libertadores

Foto: Botafogo/Vitor Silva/SS Press

O Botafogo deixou para enviar a lista de jogadores relacionados para Libertadores no último momento, apenas na noite dessa segunda-feira (30) foi enviada à Conmebol. Muitos ficaram de fora da relação de atletas, mas Jair Ventura precisava escolher apenas 25 do elenco para a disputa diante do Colo-Colo e, caso passe, o duelo contra Independiente del Valle ou Olimpia.

Chamou atenção a ausência de Sassá, artilheiro da equipe no ano passado, a diretoria alvinegra não se mostra muito satisfeita com o comportamento do atacante desde o ano passado. Além da briga com Airton que culminou na expulsão do companheiro na última rodada do Campeonato Brasileiro, o atleta ainda mostrou descontrole com os colegas no vestiário em outros jogos.

Já em 2017, foi visto na noite de quinta-feira (26) no Armazém do Samba e não treinou na véspera do jogo contra o Nova Iguaçu. Após ser vaiado pela torcida por atuação pífia, chegou atrasado na concentração e durante a noite de domingo (29) foi visto na boate All In, na Barra. As atitudes do jogador dentro e fora de campo já eram comentadas pelos dirigentes do clube e certamente pesaram na decisão.

Como já era esperado, também não foram relacionados: Canales, Emerson Santos e Carli. O primeiro fazia treinos separado do grupo visando recuperar forma física, mas não foi o suficiente, por isso ficou de fora. Já Emerson, segue esperando renovação contratual após mal-entendido. Enquanto o zagueiro, que só treinava a parte física, foi vetado pelo departamento médico por não se recuperar das dores na panturrilha.

No entanto, foi notória a ausência de Renan Fonseca, Rodrigo Lindoso e Dudu Cearense de fora do primeiro desafio. Os dois primeiros jogavam como titulares desde 2016, sendo o segundo um dos jogadores que mais entrou em campo. O treinador ainda não explicou o motivo do afastamento.

Apesar das informações, a lista oficial com os 25 nomes segue sem ser divulgada. Confira a lista de relacionados para a primeira partida:

Goleiros: Gatito Fernández e Helton Leite



Laterais: Jonas, Marcinho e Victor Luís



Zagueiros: Emerson Silva, Marcelo e Igor Rabello



Volantes: Airton, Bruno Silva, João Paulo e Matheus Fernandes

Meias: Montillo e Camilo

Atacantes: Roger, Rodrigo Pimpão, Guilherme e Joel