Após cortes, Ventura justifica critérios na escalação diante do Colo-Colo:"Futebol é dinâmico"

Foto: Vítor Silva/SSPress/Botafogo

Após ser divulgada a lista dos inscritos para Libertadores e para a decisão desta quarta-feira (1º), contra o Colo-Colo, o treinador Jair Ventura explicou sobre as ausências de jogadores importantes como: Dudu Cearense, Lindoso, Renan Fonseca, Emerson Santos e Sassá. Nesta terça-feira (31), após treino tático, ele declarou os principais motivos para os cortes e a escolha dos dezoito para a partida.

"A gente analisou, são vários critérios, dentre eles os melhores. Prefiro falar dos relacionados do que os não relacionados. E os que foram relacionados estão melhores por "n" motivos". Por isso, ele inclusive citou que alguns nomes que não estão neste jogo, podem estar na lista dos 25, pois ela está guardada a sete chaves.

Jair revelou que não se sente bem cortando alguns atletas, mas é um momento no qual todo treinador precisa estar preparado:"A gente conversa, é a hora ruim da nossa profissão". Ele cita por exemplo, quando um jogador do sub-20 precisa ser cortado e está acabando com o sonho de um atleta, é uma situação delicada mas que precisa ser encarada.

Entretanto, o foco está no jogo decisivo, no estádio Nilton Santos. Sobre isso, o técnico se diz motivado e relembra o primeiro jogo à frente da equipe: "Você se prepara para fazer sempre o melhor. A mesma motivação que estou hoje foi contra o São Paulo, no meu primeiro jogo. No futebol tem que matar um leão por dia, todo jogo é muito importante."

A decisão promete muita festa. Antes da coletiva com o treinador, o VP de Marketing, Marcio Padilha relatou sobre os preparativos da torcida que junto com a diretoria prepara um mosaico. Além da distribuição de brindes e promoção no preço das cervejas para quem chegar cedo.

Durante a manhã foi liberada mais uma carga de ingressos para que o estádio fique tomado pelos alvinegros, desde a madrugada os torcedores faziam fila na bilheteria em busca dos ingressos restantes.