Jogo Botafogo x Colo-Colo ao vivo online pela Copa Libertadores 2017

Ainda sem estrear no campeonato local, o Cacique vem realizando alguns amistosos para ganhar ritmo de jogo. No último, vitória sobre o Lanús. Apesar do bom desempenho, o técnico não acredita em facilidade diante do Glorioso. “Tudo no Botafogo me preocupa. Vamos lá e veremos o que somos capazes de fazer. É um jogo de Copa Libertadores e você não pode dar nada de graça, ou dar sorte para o azar”, revelou Pablo Guede.

A vida do Colo-Colo não começou nada fácil. O voo atrasou cerca de oito horas e a equipe não conseguiu fazer o reconhecimento do gramado. Para o estrago não ser maior, o treinador Pablo Guede resolveu aprontar a equipe num estádio próximo ao aeroporto de Santiago.

O Colo-Colo é um dos clubes mais tradicionais da América do Sul, com 32 participações. É o sétimo que mais jogou a competição. As duas equipes se enfrentarão após 44 anos. Na ocasião o Alvinegro carioca perdeu para o Cacique e foi eliminado da Libertadores de 1973.

Outra inovação será a possível estreia de João Paulo, que vem sendo testado em diversas posições, versátil ele joga de segundo volante, terceiro e homem de ligação.

Com três jogos oficiais, em nenhum minuto jogaram juntos, apenas em treinos. "Vamos alternar. Somos dois meias, mas vamos variar em campo para que não fique pesado para os dois. Temos que ajudá-lo, está num bom momento. Queremos que ele continue indo para a seleção e o ajudando fica mais fácil", destacou Montillo sobre a parceria com o camisa 10.

Ainda que o mistério ronde General Severiano, sabe-se que o grande atrativo alvinegro ficará por conta da dupla Camilo e Montillo, atuando lado a lado pela primeira vez.

A casa do Glorioso estará lotada para empurrar o time neste primeiro jogo, a festa da torcida será grande. Com parceria da diretoria alvinegra, um mosaico é organizado para o momento da entrada do time em campo, além de ações de marketing durante o intervalo e antes do início da partida.

Olá, torcedor que optou pela VAVEL Brasil! A primeira fase da Copa Libertadores da América 2017 já começou, mas a estreia dos brasileiros será na noite desta quarta-feira (1º) e você acompanha conosco o início da trajetória do Botafogo, diante do Colo-Colo, no Engenhão, à partir das 21h45.