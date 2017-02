Resultado Botafogo x Colo-Colo pela Copa Libertadores 2017 (2-1)

INCIDENCIAS: Partida válida pela primeira fase da Copa Libertadores 2017, realizada no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro/RJ.

SÍNTESE DO SEGUNDO TEMPO: Entrando como se estivesse 0 a 0, a tranquilidade da equipe do Colo-Colo assustou o Botafogo, que se viu em apuros. Tentando incessantemente, o Cacique fez seu gol se tornar apenas questão de tempo. Ainda desorganizado, o Bota tentou alguma coisa, mas levava o revide e o fim de jogo se tornou um drama total. Para segurar a vantagem no Chile, o Glorioso precisará maior concentração.

O jogo de volta será na próxima quarta-feira (8), a partir das 21h45, em Santiago, no Chile.

48' - FIIIIIIIIIIIIM DE JOOOOOOOOOOOGO! Foi no drama, no sufoco, mas o Botafogo vence o Colo-Colo por 2 a 1!

47' - Pimpão tenta cruzamento para Montillo, a defesa afasta e Matheus é bloqueado na hora do chute.

46' - Victor Luis cobra falta para a área, mal demais. Bola com o time do Colo-Colo.

Três minutos de acréscimo!!!

45' - Gonzales cruza, Gatito Fernandes pega firme e segura a bola. Conduz o ritmo da partida.

45' - Valdéz pega de fora da área e, no bate-rebate, escanteio.

44' - Morales no cruzamento, Marcelo corta para escanteio. Abafa total dos chilenos.

44' - Esteban Paredes na cobrança, Gatito espalma e a defesa isola.

42' - Riveros travado no chute por Matheus Fernandes. Falta próxima a meia-lua da grande área. Amarelo para o botafoguense.

OLHA O POVO! - 38.357 torcedores presentes no Engenhão.

41' - Joel tenta passe para Montillo. Se a bola passa, o camisa 7 do Botafogo ia com tudo para dentro do gol.

40' - Fierro cobra e a bola explode na barreira.

39' - Morales e Gonzales tabelam. Gonzales ganha falta em ótima posição. Chega o Colo-Colo no ataque.

38' - Cobrado em direção a grande área, a bola passa por Joel. Barroso isola, mandando o perigo para longe.

38' - Jonas tenta levantamento e obtém lateral.

37' - Morales cobra direto, por sobre a meta de Gatito Fernandes.

36' - Alteração no Botafogo, sai Roger para entrada do camaronês Joel.

36' - Falta perigosa para o Botafogo, próxima à quina da grande área, de Matheus em Gonzales.

35' - Pimpão usa a bicicleta como recurso para tentar um cruzamento, mas sem sucesso.

33' - Já recuperado o goleiro do Glorioso, siga la pelota

32' - Gatito Fernandes agora fica no gramado com cãibras. DM do Botafogo já em campo para atendimento.

31' - Gatito sai da área e divide com o atacante do Colo-Colo. Lance perigoso!

30' - Mexida no Botafogo. Camilo sai para a entrada de Matheus Fernandes.

30' - Camilo levanta para Pimpão, que tenta pegar de primeira na grande área. Só tiro de meta.

29' - Figueroa cruza, João Paulo corta errado. Que susto na torcida.

28' - Chute de primeira do Montillo, tentativa de voleio. Sem direção alguma, Villar agarra.

27' - Paredes passa para Valdéz, de modo perigoso. A bola fica vadiando na área e Gatito Fernandes pega.

26' - Paredes experimenta de longe, a bola sobe sem limite.

26' - "Latereio" cobrado por Jonas que a zaga chilena afasta.

24' - Morales arrisca de longe, para mais longe ainda. Por cima do gol.

24' - Barroso passa, Figueroa deixa para Rivero, corte providencial da zaga.

23' - Figueroa cruza, Emerson sobe e tira de cabeça.

21' - Riveros dá bom passe para Paredes, mas em impedimento.

20' - Jonas tenta um "drible da vaca", mas toca muito forte. Lateral.

19' - Contra-ataque do Colo-Colo, de Paredes para Riveros. Chute torto, longe do gol.

19' - Camilo cobra e Riveros corta de cabeça.

18' - João Paulo conduz bem a bola e entra na área, ganhando escanteio.

17' - Morales chuta de longe, Gatito espalma esquisito e Paredes fica cara a cara, mas em impedimento.

16' - Bruno Silva levanta para Pimpão. Villar sai no alto e segura.

16' - Riveros tenta arrumar para o chute e se atrapalha. Gatito Fernandes segura a bola e tenta cadenciar a partida.

15' - Jonas cruza em direção a área, Roger comete falta em Barroso, marcada pelo árbitro.

14' - Morales conduz pelo meio, Marcelo afasta.

13' - Virada de jogo do Colo-Colo que buscava Gonzales, que sobe fazendo a falta.

12' - Torcida botafoguense tenta empurrar o time.

11' - Morales tenta passe em profundidade para Paredes, mas exagera na força.

10' - Morales cobra escanteio que Roger tira, ajudando a defesa.

10' - Paredes tenta cruzamento e ganha escanteio. Botafogo nervoso no começo do segundo tempo.

9' - Figueroa tenta com Gonzales, João Paulo se antecipa e corta.

8' - Figueroa bate cruzado na grande área, Marcelo afasta de todo jeito. Na sobra, Valdéz chuta para fora.

8' - Cruzamento de Gonzales que atravessa o campo, Figueroa sai com bola e tudo.

6' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO COLO-COLO! Paredes chuta cruzado, a bola bate no pé da trave esquerda e entra.

5' - Camilo bate por cima da barreira e Villar só tira com os olhos. Tiro de meta.

4' - Corte com a mão de Barroso, cartão amarelo para ele e falta para o Botafogo próxima a área.

3' - Victor Luis cruza para áerea, Baeza corta.

2' - Gonzales parte para cima da defesa e arrisca para o gol, mas manda na rede pelo lado de fora.

1' - Camilo cobra falta em direção a área, Baeza corta.

0' - Recomeça o jogo no Engenhão.

Morales e Gonzales entram no Colo-Colo. Saem Fernándes e Vejár.

Mexida no Botafogo: Airton sai e em seu lugar entra João Paulo.

Já já começa o segundo tempo.

SÍNTESE DO PRIMEIRO TEMPO: Tentando rodar a bola, o time chileno começou com uma postura que não se esperava. Ao mesmo tempo, o Botafogo tentava controlar o nervosismo. Após os nervos se acalmarem, as chances do Glorioso começaram a surgir e, com elas, os gols. Com alguns sustos dados pelo Colo-Colo, principalmente depois do segundo gol, fica o alerta para um segundo tempo menos "voado".

Airton, autor do gol, fica caído após o apito do juiz, com dores. Preocupante!

Fala, Pimpão: "Sempre acreditar na bola até o último minuto!"

46' - Fim do primeiro tempo no Engenhão! Vitória parcial do Botafogo por 2 a 0.

45' - Marcelo sobe mais que Figueroa e tira de cabeça

45' - Fernándes tenta cruzamento, a bola pega em Marcelo e vai para escanteio.

44' - Jonas rouba a bola e tenta para Roger, mas o passe é forte. Villar pega.

43' - Airton cai na área e pede pênalti, mas nada é marcado.

42' - Paredes cobra, a bola desvia na barreira e Gatito Fernandes pega firme.

42' - Falta perigosa para o Colo-Colo.

40' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DOOOOO BOTAFOOOOOOOOOOOOGOOOOOO! GOL CONTRA!!!! Montillo chutou e, no bate-rebate, desvio de Pavéz para dentro do gol!

39' - Fermándes "dá um passe" para Roger, que parte com a bola e chuta à direita do gol.

38' - Passe forte demais para Roger, tiro de meta para o Colo-Colo.

37' - Falta de ataque em cima do Victor Luis.

36' - Figueroa domina na linha lateral, se enrola com os marcadores e cede lateral para o Botafogo.

35' - Valdéz tenta para Figueroa, Gatito se antecipa e recebe sem dar o troco.

35' - Fernándes cruza, Emerson corta de cabeça

34' - Baeza tenta levantamento para Riveros, que ganha falta feita por Jonas.

33' - BO-TA-FOOOOOGOOOOOOOOO! Canta alto a torcida no Engenhão!

32' - Victor Luis cruza para Roger, Baeza sobe e tira antes

31' - Amarelo para Valdéz por falta em Bruno silva

29' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GLORIOOOOOOOOOSOOOOOOOOOOOOOOO! AIRTON DE FORA DA ÁREA!!!! QUE CHUTAÇO! COISA LINDA!!!!!!

29' - Cruzamento buscava Emerson, mas Riveros tira

28' - Victor Luis é bloqueado no cruzamento. Escanteio para o Fogão!

27' - Montillo limpa o defensor brilhantemente, mas chuta fraco e Villar pega.

26' - Roger erra completamente o cruzamento e a bola sai em tiro de meta para o Cacique

25' - Chute perigoso de Vejár, que Gatito Fernandes defende em dois tempos

24' - A torcida do Glorioso dispara palavras muito carinhosas para o juiz.

23' - Camilo cobra para a grande área, Marcelo cabeceia duas vezes, mas a bola vai para fora.

22' - Tabelinha do Botafogo pelo meio termina em falta e cartão amarelo para Fernándes.

20' - Escanteio mal cobrado demais, tiro de meta para o Botafogo, que se vê pressionado no momento.

20' - Vejár parte para cima da defesa, Pimpão manda para escanteio.

19' - Riveros faz o levantamento e Gatito sobe tranquilo para defender.

18' - Mexida no Colo-Colo. Contundido, Zaldívia deu lugar a Fierro, ex-Flamengo.

17' - Falta de Jonas em Vejár e sobe o primeiro cartão amarelo da partida para o zagueiro botafoguense

16' - Fernándes levanta para Paredes sozinho na área, Emerson corta na hora H

16' - Montillo cai próximo a área e pede falta, o juiz nada marca

15' - Fernandez cobra escanteio, Marcelo tira de cabeça

14' - Vejar tenta entrar na área, Bruno Silva tira o perigo

13' - Falta forte de Montillo no meio de campo.

12' - Toque de bola do time chileno no campo de defesa, na tentativa de contar a pressão inicial do Bota.

11' - UUUUH! - Roger chuta prensado, na pequena área. A defesa tira o perigo.

10' - Roger tenta jogada para Camilo, escanteio para o Glorioso.

9' - Escanteio cobrado por Camilo, Pavez afasta

9' - Zaldívia fica caído no chão sentindo dores no tornozelo direito. Teve que sair de maca.

8' - Pimpão pela direita cruza e ganha escanteio. A torcida pediu desvio com a mão.

7' - Paredes finta a defesa botafoguense, mas Airton faz um corte providencial. Lance perigoso!

6' - Impedimento de Paredes, após desvio de cabeça no meio-campo

5' -Pimpão faz um levantamento estranho, a bola sobe muito. Tiro de meta para o Colo-Colo.

4' - Jonas cruza rasteiro em direção a área, corte tranquilo da defesa chilena

3' - Figueroa levanta em direção a grande área, Paredes sobe dividindo com Jonas. Tiro de meta para o Botafogo.

2' - Tentativa de passe em profundidade do Cacique, afastada prontamente pela zaga alvinegra

1' - Rasga para longe Baeza, após bate-rebate na área chilena

1' - Primeira pegada forte em cima do Montillo. Falta marcada.

0' - Começa a partida no Engenhão!

Tudo pronto. Daqui a pouco, a bola vai rolar!

Em execução os hinos nacionais. Primeiramente, o chileno. Na sequência, o Hino Nacional Brasileiro.

O apito é todo venezuelano. O árbitro é Juan Soto, auxiliado por Luis Murillo e Elvis Gomez.

O Colo-Colo tem: Villar, Zaldívia, Cláudio Baeza, Barroso, Figueroa, Pavéz, Valdéz, Ramón Fernándes, Véjar, Riveros e Esteban Paredes. Técnico: Pablo Guede.

O Botafogo vai a campo com: Gatito Fernandes, Jonas, Marcelo, Emerson Silva e Victor Luis; Airton, Bruno Silva, Camilo, Montillo e Pimpão; Roger. Técnico: Jair Ventura.

E já saíram as escalações. Vamos a elas!

Ainda sem estrear no campeonato local, o Cacique vem realizando alguns amistosos para ganhar ritmo de jogo. No último, vitória sobre o Lanús. Apesar do bom desempenho, o técnico não acredita em facilidade diante do Glorioso. “Tudo no Botafogo me preocupa. Vamos lá e veremos o que somos capazes de fazer. É um jogo de Copa Libertadores e você não pode dar nada de graça, ou dar sorte para o azar”, revelou Pablo Guede.

A vida do Colo-Colo não começou nada fácil. O voo atrasou cerca de oito horas e a equipe não conseguiu fazer o reconhecimento do gramado. Para o estrago não ser maior, o treinador Pablo Guede resolveu aprontar a equipe num estádio próximo ao aeroporto de Santiago.

O Colo-Colo é um dos clubes mais tradicionais da América do Sul, com 32 participações. É o sétimo que mais jogou a competição. As duas equipes se enfrentarão após 44 anos. Na ocasião o Alvinegro carioca perdeu para o Cacique e foi eliminado da Libertadores de 1973.

Outra inovação será a possível estreia de João Paulo, que vem sendo testado em diversas posições, versátil ele joga de segundo volante, terceiro e homem de ligação.

Com três jogos oficiais, em nenhum minuto jogaram juntos, apenas em treinos. "Vamos alternar. Somos dois meias, mas vamos variar em campo para que não fique pesado para os dois. Temos que ajudá-lo, está num bom momento. Queremos que ele continue indo para a seleção e o ajudando fica mais fácil", destacou Montillo sobre a parceria com o camisa 10.

Ainda que o mistério ronde General Severiano, sabe-se que o grande atrativo alvinegro ficará por conta da dupla Camilo e Montillo, atuando lado a lado pela primeira vez.

A casa do Glorioso estará lotada para empurrar o time neste primeiro jogo, a festa da torcida será grande. Com parceria da diretoria alvinegra, um mosaico é organizado para o momento da entrada do time em campo, além de ações de marketing durante o intervalo e antes do início da partida.

Olá, torcedor que optou pela VAVEL Brasil! A primeira fase da Copa Libertadores da América 2017 já começou, mas a estreia dos brasileiros será na noite desta quarta-feira (1º) e você acompanha conosco o início da trajetória do Botafogo, diante do Colo-Colo, no Engenhão, à partir das 21h45.