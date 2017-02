Botafogo bate Colo-Colo na ida em jogo eletrizante e dramático na Libertadores

ÁRBITRO: Juan Soto. Advertidos com cartão amarelo: Jonas, do Botafogo, e Barroso, Fernandez e Véjar do Colo-Colo.

Botafogo e Colo-Colo se enfrentaram nesta noite (1º) no Nilton Santos, na primeira batalha das equipes nessa taça Libertadores da América. O Glorioso venceu a equipe chilena por 2 a 1 e atuou de forma esplêndida. Apesar do início nervoso, o Botafogo se acertou e pressionou a equipe adversária. Os gols saíram dos pés de Airton e, contra, Pavez. O Colo-Colo foi apático e entrou no jogo do Botafogo, que dominou a partida. No segundo tempo o time do Chile reagiu e descontou com Paredes.



Na próxima quarta-feira (8), a decisão é no Chile, no estádio Monumental David Arellano. O Botafogo joga por um empate simples. O Colo-Colo só tem uma escolha: vencer. A vitória dos chilenos por 2 a 1 resulta em decisão de pênaltis.

Com primeiro tempo histórico, Botafogo abre vantagem

Com bola roland,o o Botafogo chegou no primeiro minuto. Camilo cobrou falta mas no bate rebate a zaga chilena afastou. O Botafogo parecia nervoso e afobado, se livrando da bola rapidamente. O Colo-Colo assustou com cabeçada de Paredes em cruzamento de Figueroa. O Botafogo respondeu empurrado pelos mais de 40 mil presentes no Nilton Santos e quase foi as redes. No bate rebate na pequena área a zaga visitante afastou.



O Colo-Colo aos poucos foi se soltando, dificultando a saída de bola alvinegra. Botafogo ficou um pouco acuado e sem saída de jogo. Quando o Alvinegro carioca chegou, Marcelo cabeceou pra fora após bola espirrada na grande área.



Aos 29 minutos, a explosão da torcida alvinegra. Airton pegou rebote e acertou um chutaço, inapelável para Villar. 1 a 0 para o Glorioso. O Colo-Colo foi pra cima e buscou reagir, mas o gol pareceu dar confiança ao time da estrela solitária, que começou a encurtar os espaços. O Botafogo passou a explorar os contra-ataques e fez o segundo aos 40 minutos. Pimpão recebeu, tocou em Montillo, que chutou cruzado, no corte do zagueiro, a bola bateu no companheiro Pavez e entrou. 2 a 0 para o Botafogo e fim da primeira etapa.

Colo-Colo esboça reação, pressiona, mas Botafogo vence

O segundo tempo começou com o Botafogo em cima. Camilo de falta quase ampliou. A resposta do Colo-Colo foi imediata e eficiente. Paredes recebeu e bateu cruzado, sem chances para Gatito Fernandez. Botafogo 2 a 1 Colo-Colo.



Os chilenos já acordados, pressionaram o Botafogo e foram em busca do empate. Dominando todas as ações, o Colo-Colo quase empatou. Morales chutou e Gatito pegou, na volta Paredes chutou em cima de Gatito, mas o bandeira já assinalava o impedimento. Mantendo o ritmo, o Colo-Colo armou contra e Rivero recebeu e acabou isolando. Marcelo foi providencial pra tirar a bola de Paredes, que estava na cara de Gatito.



O Botafogo conviveu com a apatia durante boa parte do segundo tempo. Montillo chutou lascado. Depois Camillo cruzou e Pimpão isolou. Com o jogo mais morno, Gonzales sofreu falta na entrada da área do Botafogo. Fierro cobrou mas ficou na barreira. Em outra falta, esta inexistente, Paredes cobrou e Gatito fez bela defesa. Na sequência, os chilenos queria toque de mão e pênalti, mas o árbitro mandou seguir. O Botafogo segurou o resultado e saiu vitorioso por 2 a 1.