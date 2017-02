Airton comemora gol, fala em corrigir erros e mira "nova batalha" sobre decisão no Chile

Airton comemora primeiro gol do Botafogo contra o Colo Colo (Reprodução: Twitter Conmebol)

Um jogo que parecia tranquilo, após abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo, com a torcida inflamada, acabou tomando ares dramáticos no Estádio Nilton Santos. No fim, o Botafogo conseguiu fazer valer o fator casa e vencer por 2 a 1 a partida de ida da primeira fase da Pré-Libertadores.

Importante nome na defesa da equipe e autor de um dos gols, Airton saiu machucado no intervalo e acabou obrigando mudança no esquema tático da equipe do Botafogo. Sobre o ocorrido, Airton falou: "Tomei injeção, vou tomar remédio e amanhã fazer exame".

O volante do Botafogo ainda comentou sobre o gol marcado na primeira etapa da partida e falou brevemente sobre o que espera a equipe no próximo confronto diante do Colo Colo, no Chile. "Fico feliz de ter feito meu primeiro gol pelo Botafogo. Mais feliz ainda pela vitoria que foi muito importante. Agora é descansar e trabalhar, corrigir os erros que tivemos ali, é um time perigoso e ir pra lá que é uma nova batalha".

Em entrevista coletiva depois do jogo, o técnico Jair Ventura falou sobre a importância de Airton para o time e a expectativa de ter o atleta no jogo de volta. "Um jogador que cresceu demais nesses ultimos anos aqui com a gente, que vem fazendo a diferença la na parte da armação. Airton ficou conhecido la atras por entradas mais duras mas é um jogador muito habilidoso, muito técnico e agora ele ta mostrando seu futebol. Então vai fazer falta e a gente espera que não seja nada grave e ele possa jogar o jogo da volta".

O técnico do Botafogo ainda comentou sobre o clima do jogo, destacando gostar desse estilo de partida. "Por mais jogos tensos, gostosos e grandes desse jeito, desse tamanho como foi hoje. A gente gosta disso, jogos grandes, estádios lotados. Acho que todo profissional que trabalha com futebol gosta de trabalhar assim".

Botafogo e Colo Colo voltam a jogar na próxima quarta (8), desta vez na casa da equipe chilena. O jogo que decide quem avança na competição será disputado no Estádio Monumental, em Santiago, às 21h45, mesmo horário da partida disputada na noite desta quarta (1º) no Estádio Nilton Santos.