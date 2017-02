Botafogo x Macaé ao vivo online pelo Campeonato Carioca

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 3ª RODADA DO CAMPEONATO CARIOCA, A SER REALIZADA NO ESTÁDIO NILTON SANTOS

Atualiza o conteúdo

No Macaé também há sede de vitória, após perder pro Flamengo por 3 a 0 com gol contra de Aislan, é possível que André entre na vaga do zagueiro. O técnico é um velho conhecido alvinegro, René Simões teve uma saída turbulenta, mas afirmou que não guarda mágoas e até torce na Libertadores. Outro reencontro será de Milton Raphael, que salvou o time Norte Fluminense de uma goleada maior, além de Diérson, ambos da base.

Na quarta posição do Grupo B, o Glorioso precisa da vitória para não complicar sua situação na Taça Guanabara. A fase do Macaé também não é das melhores, o clube ocupa a última colocação sem conquistar nenhum ponto. Faltando três rodadas para o fim do turno, a liderança é ocupada pelo Flamengo, seguido do Madureira, ambos com seis pontos.

Boa tarde, amigo leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão. Botafogo x Macaé ao vivo às 19h30.