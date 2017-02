Resultado Colo-Colo x Botafogo na Libertadores 2017 (1-1)

Atualiza o conteúdo

Foi heroico! O Botafogo foi melhor durante toda a partida, mesmo levando um gol aos dois minutos de jogo, foi buscar o resultado e o gol de Rodrigo Pimpão deu números finais à partida. O empate em 1 a 1 classifica os brasileiros para a próxima fase, para enfrentar Independiente Del Valle ou Olimpia!

ACABOU! O BOTAFOGO CONSEGUE SEGURAR O EMPATE E ESTÁ CLASSIFICADO PARA A PRÓXIMA FASE DA LIBERTADORES!

49" Guilherme foi fominha! Roubou de Fierro, tentou bater sem ângulo e não viu Montillo, livre para receber. Villar faz a defesa

48" QUE CHANCE, GUILHERME! O camisa 20 recebeu com espaço, mas ficou indeciso, demorou a finalizar e acabou batendo para fora

46" Substituição no Botafogo: sai João Paulo, entra Dudu Cearense. O camisa 11 cai dentro de campo para tentar ganhar algum tempo

45" Juiz aponta SETE minutos de acréscimo. Muito jogo pela frente ainda!

43" João Paulo deu um pontapé em Fierro, mas nada de cartão para o brasileiro. Depois da cobrança de falta, Roger isola e afasta o perigo

41" Jogo vai reiniciar. Devemos ter pelo menos 2 minutos de acréscimo por conta dessa paralisação

40" Cenas Lamentáveis no Chile

39" Nesse momento, jogo paralisado porque a torcida chilena vai jogando diversos objetos, tanto no banco de reservas do Alvinegro, quanto na própria torcida brasileira

38" Gol do Botafogo teve o dedo de Jair Ventura. Guilherme e Roger, que criaram a jogada, entraram ainda no segundo tempo

37" Cartão amarelo para Pavez, do Colo-Colo

36" GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!!! É DO BOTAFOGO! É DE RODRIGO PIMPÃO! Guilherme finalizou pela esquerda, Justo Villar deu rebote depois de desvio de Roger e Pimpão apareceu livre para mandar para o fundo do gol! Tudo empatado e, se terminar assim, o Botafogo se classifica!

35" Cartão amarelo para Rodrigo Pimpão, depois de falta dura no meio do campo

34" Cruzamento de Pimpão, Bruno Silva desvia de cabeça, a bola bate na zaga e sai pela linha de fundo, mas o árbitro aponta tiro de meta

32" Substituição no Botafogo: sai Rodrigo Lindoso, entra o centroavante Roger

31" Rodrigo Pimpão, sempre pela direita, recebe, chuta de bate-pronto e Villar só observa a bola saindo à sua direita

30" Cartão amarelo para Jonas, lateral-direito do Botafogo

29" Depois de rebatida da vaga, Victor Luís tenta a finalização de fora da área, mas também pega mal e acaba mandando para fora, sem perigo para Villar

26" Partida fica mais morna nesse momento e nenhuma das duas equipes ameaça as metas adversárias

25" Substituição no Colo-Colo: sai Vejar, entra Gonzáles

19" Substituição no Botafogo: sai Airton, entra Guilherme

17" NO TRAVESSÃO! Fernández arrisca da entrada da área, a bola desvia em João Paulo e Gatito faz grande defesa, com a ponta dos dedos, para evitar o segundo gol do Colo-Colo

14" O atacante Paredes entrou na área, tentou o drible pra cima de Marcelo, mas acabou escorregando, perdendo a bola

12" Os números estão ao lado do Alvinegro. Time finalizou nove vezes, contra apenas duas do Colo-Colo

10" Clube brasileiro vai se mantendo no ataque e tenta chegar no jogo aéreo. Lindoso teve chance da meia-lua, mas exagerou na força e mandou nas arquibancadas

6" Paredes recebeu com liberdade, o juiz apitou impedimento, mas o atacante do Colo-Colo mandou pro fundo do gol assim mesmo. Não valeu, não teve cartão, segue o jogo

5" Botafogo chega mais uma vez com finalização de Victor Luís, mas Villar aparece para fazer a defesa

5" POR POUCO! Depois de cruzamento vindo da direita, a defesa do Colo-Colo falhou e Lindoso teve espaço para tentar o chute, sem marcação, mas não conseguiu pegar bem na bola e mandou para fora. Segue pressionando o Botafogo!

3" Pimpão recebe lançamento de Marcelo pela direita, fica sem ter com quem jogar, tenta finalização de muito longe e bate sem perigo para o goleiro adversário

0" MEXE NA BOLA O TIME DO BOTAFOGO! Está valendo o segundo tempo da partida. Os brasileiros precisam marcar pelo menos um gol para garantir a classificação!

0" Substituição no Colo-Colo: sai Figueroa, entra Fierro.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Com gol contra de Emerson Silva, o Colo-Colo vai vencendo pelo placar de 1 a 0, suficiente para classificar a equipe chilena à próxima fase da Libertadores. No entanto, depois de sofrer o gol, o Botafogo terminou melhor a primeira etapa

44' Botafogo vai tentando apertar no fim do primeiro tempo, mas falta o último passe

38' Emerson escorrega dentro da área ao tentar cortar cruzamento e jogadores do Colo-Colo reclamam um pênalti

34' Boa jogada do Botafogo pela direita, com a chegada de Jonas, mas Pimpão tenta bater de canhota e finaliza com muito pouca força

32' Cartão amarelo para Airton por falta em cima de Rivero. Falta perigosa para o Colo-Colo

30' Airton conseguiu boa roubada de bola, mas vacilou na hora de puxar o contra-ataque e errou passe tranquilo já no campo de ataque

26' Primeiro tempo vai sendo muito movimentado até agora. Justo Villar fazendo grande partida e o Botafogo é melhor, depois de ter sofrido o gol logo no comecinho

24' Quase gol contra do Colo-Colo! Em cruzamento de Montillo, Pavez toca para trás, mas Justo Villar aparece em mais uma boa defesa, para evitar o empate

20' JUSTO VILLAR DE NOVO! Em levantamento pra área, Marcelo subiu mais que os defensores, cabeceou bonito e o goleiro do Colo-Colo fez defesa ainda mais bonita

19' Linda jogada de Victor Luís. Pressionado no campo de defesa, jogou a bola entre as pernas do marcador e sofreu falta logo na sequência

15' QUASE! Montillo carregou pelo meio, teve espaço, soltou uma bomba de longe e obrigou Villar a fazer defesa espetacular!

13' O Colo-Colo assusta de novo! Fernández arriscou de longe e a bola passou próxima à trave esquerda, mas Gatito estava nela

12' Cartão amarelo para Meza por falta no meio de campo

11' Em boa jogada pela esquerda, Victor Luís cruza, a defesa chilena rebate e Airton tenta o chute de fora da área, mas a bola passa à direita, sem perigo para Justo Villar

8' Rodrigo Pimpão vai mostrando a tradicional correria e disposição para ajudar o Alvinegro a se recuperar

5' Botafogo tenta responder em cobrança de falta, mas Montillo pega muito mal na bola

3' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO COLO-COLO! Na cobrança do escanteio, Pavez desviou na primeira trave e Emerson acaba marcando contra! Esse resultado vai dando a classificação ao time chileno

2' Vejar faz boa jogada pela esquerda, tenta o cruzamento fechado e Gatito Fernández espalma pela linha de fundo. Escanteio para o Colo-Colo

0' ROLOU A BOLA! Os donos da casa começam com a redonda e têm a primeira posse. Venha conosco nos 90 minutos desse jogão!

As equipes vão entrando em campo, vai começar!

Faltam menos de 15 minutos para o apito inicial!

O Colo-Colo também está definido Villar; Meza, Barroso, Baeza; Figueroa, Pavez, Valdés, Véjar; Ramón; Rivero, Paredes.

O Botafogo já está escalado para o confronto: Gatito Fernández; Jonas, Emerson Silva, Marcelo, Victor Luís; Airton, Bruno Silva, João Paulo, Lindoso; Montillo e Pimpão.

Botafogo visita o Colo-Colo nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), no Estádio Monumental, em Santiago, no Chile, pela rodada Colo-Colo x Botafogo ao vivo de volta da segunda fase da Copa Libertadores. O Glorioso precisa pelo menos do empate para garantir a classificação, pois ganhou na ida por 2 a 1.

Porém, a vantagem pode ser considerada pequena, já que os chilenos avançam se fizerem 1 a 0, já que os tentos anotados como visitante valem para critério de desempate. Se os brasileiros perderem por 2 a 1 forçarão a disputa de pênaltis.

Evitar uma eliminação precoce é muito importante para o Botafogo por conta de diversos fatores, como o técnico e o financeiro, além da empolgação que isso poderia gerar junto aos torcedores, que compareceram em peso ao jogo de ida. O técnico Jair Ventura sabe disso e está tentando utilizar o aspecto psicológico a seu favor.

"Os jogadores sabem como é importante esse jogo, pois a Copa Libertadores sempre foi a nossa prioridade. Ninguém aqui espera nenhum tipo de facilidade, pois vai ser uma ghuerra, como foi o primeiro jogo. Mas temos condições de aproveitar a pequena vantagem que construímos em casa, de poder empatar, para termos uma boa estratégia que nos leve à próxima etapa da competição", afirmou Ventura.

Mas os alvinegros se animam com a confirmação da volta de Airton, que lesionou o cotovelo no último encontro com a equipe chilena, mas o atleta treinou com o braço enfaixado e garantiu que todo esforço seria válido.

Na visão dos botafoguenses, o primeiro passo para vencer é afastar o pensamento de jogar pelo empate. "Nós não podemos permitir que o Colo-Colo passe o jogo todo no nosso campo, pois assim vamos acabar levando o gol. Precisamos nos impor e buscar a vitória desde o começo, para que nosso adversário sinta que não está lidando com um time qualquer. Temos que mostrar para eles que se forem ao ataque podem acabar sofrendo com as consequências", avisou o lateral esquerdo Víctor Luís.

Em termos de escalação, o Botafogo não está definido. Camilo já sentia algumas dores musculares na coxa direita desde o último fim de semana, sem identificar nenhuma lesão Jair contava com o meia e falava em força máxima para a disputa até essa terça-feira (07). No entanto, os alvinegros foram surpreendidos com a notícia de que o atleta não treinou com a equipe em Santiago e voltou a sentir fortes dores, colocando sua titularidade em risco.

Pelo lado do Colo-Colo, o técnico Pablo Guede aposta no fator físico. "Percebemos no segundo tempo do jogo de ida que o Botafogo não está bem fisicamente, tanto que ficou acuado em seu campo. Vamos precisar ter um comportamento parecido ao ataque tivemos no segundo tempo, quando pressionamos exigindo muito de nosso adversário. Porém, não podemos atacar com pressa e afobação. Precisamos de tranquilidade", disse Guede.

Para este jogo Colo-Colo x Botafogo ao vivo, os chilenos tem um problema. O zagueiro Matías Zaldívia sofreu uma lesão na perna direita no jogo de ida e é desfalque certo. Assim, Fernando Meza deverá assumir um lugar entre os titulares. O restante do time pode ser considerado um mistério, já que só será divulgado minutos antes do confronto.

Quem avançar à terceira fase da Pré-Libertadores ainda encara o Olimpia ou o Independiente Dell Valle, e só depois entra de fato na fase de grupos. Na ida, em casa, os equatorianos venceram por 1 a 0.

