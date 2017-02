Na vantagem, Botafogo visita Colo-Colo buscando avançar na Libertadores

A partida que definirá o futuro do Botafogo na Libertadores está próxima, mas o clube já treina no Chile desde o início da semana. O objetivo é se adaptar ao local e fazer o reconhecimento do Estádio Monumental David Arellano, que será palco do confronto decisivo entre o clube carioca e o Colo-Colo, às 21h45 desta quarta-feira (08).

Quem avançar à terceira fase da Pré-Libertadores ainda encara o Olimpia ou o Independiente Dell Valle, e só depois entra de fato na fase de grupos. No primeiro desafio, o Alvinegro levou a melhor com o placar de 2 a 1 dentro de casa.

Botafogo sem escalação definida

Apesar da pequena vantagem, o clima não está muito tranquilo. Camilo já sentia algumas dores musculares na coxa direita desde o último fim de semana, sem identificar nenhuma lesão Jair contava com o meia e falava em força máxima para a disputa até essa terça-feira (07). No entanto, os alvinegros foram surpreendidos com a notícia de que o atleta não treinou com a equipe em Santiago e voltou a sentir fortes dores, colocando sua titularidade em risco.

O que tranquiliza os botafoguenses é a confirmação da volta de Airton, que lesionou o cotovelo no último encontro com a equipe chilena, mas o atleta treinou com o braço enfaixado e garantiu que todo esforço seria válido. A saída do volante alterou totalmente o estilo de jogo e o rendimento alvinegro mudou bastante após o primeiro tempo, quando acabou sofrendo o gol.

No Campeonato Carioca, Jair Ventura poupou todos os titulares que jogaram na partida de ida, mas com destaque Lindoso, Guilherme e Dudu Cearense viajaram com a elenco. Sem revelar a equipe, é possivel que o comandante arme o meio de campo com Lindoso, Bruno Silva, Airton e Montillo. Outra opção é João Paulo substituindo o camisa 10 e Lindoso, Bruno Silva e Airton formando a linha de três volantes.

"Tentar aguentar às vezes é bom, mas outras é ruim. Não pode ficar só aguentando, a gente sabe que temos um resultado mínimo a favor, mas temos que procurar um gol. Tem que ser equilibrado, compacto na defesa, mas quando tiver a bola agredir, não podemos ficar 90 minutos aguentando o 0 a 0. Se toma um gol no minuto 80 não tem mais tempo para fazer o gol. Então tem que ser inteligente", observou Montillo, que foi tietado por jogadores da La U, time rival ao Colo-Colo e onde jogou parte de sua carreira.

Colo-Colo investe em posse de bola e ofensividade

Com preparo físico invejável e mais ritmo de jogo, por estar no meio da temporada, o Colo-Colo busca a melhora cada vez mais para a Libertadores. Em torneio local o técnico Pablo Guede costuma investir em ações ofensivas para dominar a partida, e promete que não será muito diferente diante do clube brasileiro: "Será um jogo muito duro. Uma equipe atacando constantemente e outra se defendendo constantemente. Essa vai ser a tônica da partida".

O treinador confirmou que vem observando bastante o elenco de General Severiano e já notou falhas quanto ao fator físico do time, segundo ele, quando pressionado acabou recuando. Diante disso, vai apostar em um comportamento parecido, mas sem muita afobação e exigindo forte marcação adversária.

Apesar do otimismo, a equipe chilena conta com a baixa do zagueiro Matías Zaldívia, lesionado no primeiro confronto e dando lugar ao defensor Fernando Meza. Além de Mark González, que está com infecção intestinal e sequer foi relacionado, o atleta chegou como grande reforço, mas ainda não fez sua estreia oficial.