Após classificação, Jair relembra conduta 'anti-jogo' do Colo-Colo antes do duelo: "Não faria"

Foto: Reprodução/Botafogo

A classificação heroica do Botafogo diante do tradicional Colo-Colo na noite dessa quarta-feira (08), provou que o Alvinegro lutava não só pelo placar, mas também contra a desconfiança que atormentava General Severiano. No entanto, o clube chileno fez de tudo para tornar a superação do Glorioso ainda mais complicada.

Para surpresa dos jogadores, ao chegarem no vestiário se depararam com forte cheiro de tinta, que incomodou a todos da comissão. A equipe pintou apenas o vestiário que ficaria o clube carioca justamente para perturbar os visitantes. Além disso, antes da partida começar, o lado de ataque dos brasileiros foi mais regado de água para dificultar a correria dos jogadores, em alguns momentos atrapalhou e aconteceram escorregões, mas nada que alterasse o rumo da partida. No fim da partida e com vaga na próxima fase garantida Jair Ventura desabafou: "É triste. Tratamos eles tão bem lá. Futebol é resolvido dentro de campo e o Botafogo foi superior. Agora eles vão ter que esperar a próxima".

O treinador comentou ainda sobre a postura do técnico Pedro Guede, que muito menosprezou o Glorioso e contava a vitória como certa. Guede sequer cumprimentou a comissão carioca, Jair lembrou que fez um curso com técnicos rivais do Alvinegro e em nenhum momento a rivalidade ultrapassou o respeito. Sobre a atitude do chileno, comentou: "Respeito a conduta dele, mas não faria. Ele falou bastante da nossa equipe e esqueceu de se preocupar com a dele"

Ainda na coletiva, o comandante elogiou bastante a equipe, em especial Pimpão, mencionou a força física e raça do atleta, além da valentia de todos, que conseguiram suprir a falta do camisa 10 Camilo. A vitória foi bastante significativa para Jair, não só pelo placar e classificação. O Cacique derrubou o Alvinegro do ídolo Jairzinho na Libertadores de 1973, além de tirar o peso das costas dos botafoguenses que foram alvo de tanta desconfiança, foi mais que especial para o treinador.

"Equilíbrio. Foi a palavra que usei na preleção. Independentemente do que acontecesse no campo. Tínhamos a vantagem, a perdemos no início, mas soubemos a hora de atacar e de defender", ressaltou logo após exaltar o poder de reação e entrega do time.

A chegada do elenco está prevista para às 19h30 desta quinta-feira (09), no aeroporto do Galeão. Mas nada de folga no dia seguinte já tem treino, além do clássico diante do Flamengo no domingo (12), na semana seguinte tem o jogo de ida da terceira fase da Pré-Libertadores, o Fogão ainda aguarda seu adversário, Olimpia ou Independiente del Valle.