Jogo Botafogo x Flamengo ao vivo online no Campeonato Carioca 2017

Em situações opostas na competição, Botafogo e Flamengo se enfrentam neste domingo (12), no clássico válido pela 4ª rodada do Campeonato Carioca, ao vivo na VAVEL Brasil às 19h30, no estádio Nilton Santos.

Apesar das circunstâncias distintas, as equipes vem empolgadas para o jogo, com o rubro-negro vindo de vitória sobre o Grêmio pela Primeira Liga e o alvi-negro empolgado pela classificação sobre o Colo-Colo pela Copa Libertadores.

Em terceiro lugar no Grupo B, com apenas 4 pontos, o time do Botafogo está em situação complicada para conseguir se classificar a fase semi-final da Taça Guanabara. E embora o time precise do resultado, a expectativa é que Jair Ventura poupe os titulares pra sequência da libertadores e escale uma equipe reserva contra o Flamengo.

Ocupando a vice-liderança no Grupo B, com 9 pontos somados, um ponto a menos que o atual líder Madureira, o Flamengo precisa apenas de um empate pra se classificar e ainda por cima eliminar o rival. Em boa situação na competição, o técnico Zé Ricardo não quer saber de poupar titulares e deve colocar força máxima no clássico Flamengo x Botafogo ao vivo.

Mais preocupado com a partida da próxima quarta-feira (15) contra o Olímpia pela Libertadores, o comandante do Botafogo Jair Ventura não deve escalar força máxima contra o Flamengo, apesar da complexa situação da equipe no estadual. A expectativa é de que jogadores importantes do time titular sejam poupados, para que outros possam ser vistos pelo treinador.

O meio-campo Camilo, que por dores musculares já desfalcou a equipe contra o Colo-Colo na última quarta-feira, está também fora do clássico Botafogo e Flamengo ao vivo . Além dele outros jogadores que ainda se recuperam de lesão não entram em campo, como é o caso do zagueiro Joel Carli e do lateral-direito Luis Ricardo.

Jogo do Flamengo ao vivo hoje

O único titular confirmado pelo técnico alvinegro foi o goleiro Gatito Fernandez. De resto, o time que entrará em campo para o clássico será inteiramente reserva e contará com muitos jogadores revelados nas próprias categorias de base do time.

"Os dois times têm qualidade e bons jogadores. Portanto, podemos esperar equilíbrio, até porque estamos falando de um clássico marcado por grande rivalidade. O Botafogo vai mandar a campo um time em condições de atingir seus objetivos. Isso eu posso assegurar ao nosso torcedor", afirmou o técnico Jair Ventura.

Precisando de apenas um empate pra se classificar, o treinador rubro-negro Zé Ricardo não pretende poupar a equipe titular no clássico e deve utilizar força máxima na partida. A intenção do técnico é entrosar seus jogadores, repetindo a escalação que tem utilizado nos últimos quatro jogos pelo estadual e no último jogo pela Primeira Liga.

Botafogo x Flamengo ao vivo hoje

No treino do último sábado, o comandante do Flamengo fez treinamentos físicos e táticos, com o ensaio de jogadas e movimentação dos atletas. O treinador finalizou atividade com treino de finalizações.

O recém-contratado Berrío, que marcou gol na última partida contra o Grêmio, começará o clássico no banco de reservas como opção para o treinador e deve entrar no decorrer da partida. O lateral-esquerdo Renê, que também chegou recentemente ao clube, também deve ficar como opção pra Zé Ricardo.

"Vai ser um jogo Botafogo x Flamengo entre duas grandes equipes, que chegam empolgadas para este compromisso e por isso mesmo estamos esperando muito equilíbrio. O Flamengo depende de seus próprios resultados para conseguir a classificação e temos que saber tirar proveito desta realidade", disse o técnico Zé Ricardo.