Jair valoriza Botafogo mesmo com derrota e lamenta ocorrido entre torcidas

Vítor Silva/SSPress/Botafogo

O Botafogo foi derrotado pelo Flamengo por 2 a 1, na noite deste domingo (12), no Estádio Nilton Santos. Com o resultado, o alvinegro não pode mais alcançar a pontuação necessária para ir às semifinais da Taça Guanabara. Os gols foram marcados por Guerrero, Roger e Everton.

Enquanto o Flamengo foi a campo com o time titular, o técnico Jair Ventura escalou uma equipe alternativa para o clássico visando os dois confrontos decisivos da Libertadores, contra o Olímpia. Em entrevista coletiva após o jogo, Jair explicou a equipe elogiou a equipe que foi a campo e lamentou a impossibilidade de seguir adiante no torneio carioca.

“Quando você está em clube grande, tem que sempre querer ir longe em todas competições. Ano atípico, planejamento por conta da Libertadores. Seguimos o planejamento. Ainda não conquistamos nada, ainda temos que chegar à fase de grupo. Ficar fora da final é ruim, mas seguimos o planejamento. Usamos cinco meninos da base. Pedi vontade e organização. Quando falo força máxima são aqueles que entram. A equipe teve maior posse de bola, duas bolas na trave, e sofremos dois gols de bola parada. Mesmo com a derrota, há coisas que tiramos de proveito. Mesmo tendo mais posse que o adversário.”, disse.

A noite deste domingo não ficou marcada somente dentro do Nilton Santos. Do lado de fora, houve uma série de confrontos entre uniformizados dos dois times que ocasionou na morte de um torcedor. O treinador lamentou o ocorrido e se mostrou indignado.

“O que aconteceu hoje fora do estádio foi lamentável. Tivemos que esperar no ônibus para chegar ao estádio. Ouvimos bombas, tiros. Liguei para a minha família. Meu sobrinho já estava aqui. Muitas famílias e crianças. Nos preocupamos com todos que estão aqui, independente para quem torce. Lamentável, os anos vão se passando, e a violência não acaba. A gente preza tanto pela paz. Nós, os protagonistas do espetáculo, ficamos tristes. Acredito que foi um grande jogo, com gols, os dois times procuraram o jogo. Mas isso tudo acaba apagado por conta desse episodio lamentável fora do estádio.”, ressaltou.

O Botafogo volta a jogar na próxima quarta-feira (15), contra o Olímpia, pela terceira fase da Libertadores da América, no Estádio Nilton Santos.