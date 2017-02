Após se destacar na base e no profissional, Marcelo renova com Botafogo: "Quero fazer história"

Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

O Botafogo anunciou na tarde desta segunda-feira (13) a renovação até dezembro de 2020 com Marcelo, após o treino no Estádio Nilton Santos, o atleta foi até General Severiano assinar o contrato. O jovem zagueiro jogou na base e encantou a comissão técnica, apesar de ter passagem pelo profissional, apenas este ano teve chance efetiva.

Sem as duas melhores opções da zaga alvinegra - Joel Carli se recupera de lesão e Emerson Santos aguarda renovação de contrato para voltar a campo -, Marcelo abraçou a oportunidade e facilmente caiu nas graças da torcida, que muita critica os reservas Renan Fonseca e Emerson Silva.

"Estou sendo feliz na minha primeira temporada como profissional e o Botafogo vem reconhecendo o que estou fazendo em campo. Fico contente por ser valorizado e poder mostrar meu futebol. Deixo as coisas acontecerem naturalmente, mas vou me preparando e me dedicando em cada dia de treino para poder manter o nível. Vou trabalhar para ajudar mais ainda o Botafogo. Quero fazer história aqui", prometeu.

Foi capitão do elenco alvinegro campeão do Brasileiro Sub-20 em 2016, mas antes disso teve passagem de três anos pelo Fluminense e Resende, no Tricolor atuou por três anos na base. Sua primeira aparição dentre o elenco profissional foi justamente contra o clube que o revelou, nos minutos finais do clássico vovô.

Já em 2017 deixou a base para ser efetivado e começou com o pé direito, no Campeonato Carioca marcou seu primeiro gol pelo profissional, no empate em 1 a 1 com o Nova Iguaçu. O zagueiro que já era observado pelo treinador Jair Ventura, ganhou vaga no time titular para a estreia na Libertadores e mostrou bastante segurança e firmeza, desbancando o veterano Renan Fonseca e ficando com o posto de titular desde então.