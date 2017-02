Jogo Botafogo x Olimpia ao vivo hoje na Copa Libertadores 2017

Google Plus

Depois de uma classificação heroica diante o Colo-Colo, fora de casa, na última quarta-feira (8), o Botafogo entrou em campo com os reservas para enfrentar o Flamengo.

Diante uma escolha, o técnico Jair Ventura optou por poupar seus titulares no Botafogo x Olimpia ao vivo hoje. A partida terminou com a derrota de 2 a 1 para o time rubro-negro, o que eliminou automaticamente o Glorioso da próxima fase do Campeonato Carioca.

Agora, voltando suas concentrações para a Libertadores, onde enfrente o Olímpia, no Engenhão, Jair faz mistério quanto os jogadores que virão a campo.

"Eu sempre falo que não queremos esconder nada da torcida, mas temos um adversário que nos estuda. Não sei se o Roque será titular no Olimpia. Já temos uma estratégia. Infelizmente não vou falar. Não por vocês da imprensa, mas sim pelo adversário. Camilo e Montillo estão relacionados. Eles têm chances de jogar juntos ou não", comentou o treinador alvi-negro.

Como adiantou Jair, a partida terá a volta de Camilo, o que não se sabe é se começará como titular, ou no banco. Sassá também foi comentado pelo treinador.

"O caso do Sassá, é ele quem vai definir. Ele é o grande responsável pela vida dele. Espero que ele nos ajude. Só depende dele. Espero que ele possa estar bem para lutar pela posição com seus companheiros", comentou.

Botafogo x Olimpia ao vivo

Do lado adversário, o técnico Pablo Repetto, pregou 'respeito' ao Botafogo e disse conhecer bem os pontos fortes do Glorioso.

"O Botafogo tem jogadores de muita qualidade do meio para a frente. Contra a gente, terão a volta do Camilo, que é um excelente jogador. Pelo que li hoje, Walter (Montillo) também joga. Dispensa comentários. Ainda tem Rodrigo (Pimpão) na frente, que resolveu o confronto com o Colo-Colo. Os dois laterais, como de costume nos times brasileiros, também atacam muito. É um time forte na parte ofensiva, tem um bom jogo aéreo, é uma equipe agressiva. Teremos que tomar muitas precauções defensivas", disse Repetto.

O treinador da equipe paraguaia, que não tem um retrospecto muito bom jogando fora de casa, se queixou por não poder fazer um treino no Nilton Santos.

"Diferente do que acontece sempre, não poderemos treinar no Nilton Santos. É uma pena. Eles (Botafogo) terão sua torcida e conhecem bem o campo. Queríamos treinar lá, mas não foi possível. Favorece o time da casa, mas espero que isso não mude nada. Vamos fazer nosso melhor independente das dificuldades", ponderou.

Boa noite, torcedor! Acompanhe conosco a partida entre Botafogo e Olímpia ao vivo pela Libertadores 2017.