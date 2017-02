Em jogo de ida da Libertadores, Botafogo busca vantagem em casa diante do Olimpia

Após merecida e suada vaga na terceira fase das prévias da Libertadores da América, o Botafogo terá seu primeiro desafio diante do Olimpia. Nesta quarta-feira (15), os alvinegros vão lutar no Estádio Nilton Santos às 21h45 para conseguir o disputado espaço na fase de grupos. O Glorioso vai contar com o apoio e festa da torcida para arrancar vantagem para o segundo jogo fora de casa.

Para chegar até a fase atual, o clube carioca venceu o Colo-Colo em casa por 2 a 1. E na última quarta-feira (08), empatou no Chile em 1 a 1, Pimpão marcou quando a partida se encaminhava para o fim.

Na última quinta-feira (09) foi a vez do clube paraguaio conseguir a classificação, diante do Independiente del Valle. Derrota no Equador em jogo de ida, mas na volta buscou jogar ofensivamente e marcou 3 a 1 em casa.

Botafogo reforçado para terceira fase

Nos treinos realizados durante a semana, muito se falou em sérios desfalques, desde Pimpão até Camilo e Montillo. No entanto, a lista de pré-relacionados para a partida contou com todos os jogadores que eram dúvida. A grande surpresa da lista ficou por conta do nome de Joel Carli, que chegou a treinar entre os reservas junto do companheiro Sassá.

O zagueiro é preferência da torcida alvinegra, mas se recupera de lesão na panturrilha e não deve começar como titular. Já o atacante Sassá foi reintegrado após conversa com a diretoria e em breve deve recuperar sua vaga, mas não foi relacionado por não estar inscrito na Pré-Libertadores.

A baixa da vez será o goleiro Gatito Fernández, apesar de estar relacionado, o atleta segue com dores musculares na coxa. Desta forma, seu substituto deve ser Helton Leite, titular na derrota diante do Flamengo, nesse domingo (12). Montillo pode ser outro desfalque, mas apresentou melhoras recentemente e deve entrar em campo junto com o companheiro Camilo, que garantiu estar recuperado:

"Estou apto para jogar. Treinei hoje normalmente e a decisão agora fica com o Jair. Não tive uma lesão e estou 100%. Fiquei muito triste por não poder jogar o último jogo. Quero agradecer ao departamento médico, que teve todo cuidado comigo para que eu tivesse condições agora".

Jair não esboçou o time titular nos treinos e confessou que a equipe está sentindo o desgaste, por isso nem sempre treina em campo. O comandante falou ainda sobre a vantagem de jogar em casa o primeiro jogo, e lembrou: "Conseguimos um empate fora que nos levou a classificação. Mas nada está definido no primeiro jogo. Queremos a vantagem. Mas mesmo ela não acontecendo, vamos firme para o segundo jogo”

Durante a madrugada torcida organiza festa nas arquibancadas

A estimativa é de bom público na partida, por isso integrantes das torcidas organizadas do Botafogo convocaram torcedores para ajudar a preparar mais um mosaico, desta vez a organização foi durante a madrugada e muitos vão amanhecer esta quarta-feira (15) no Estádio Nilton Santos. Na estreia diante do Colo-Colo, a frase escolhida foi "Lutem por nós".

Cerca de 18 mil peças com instruções foram espalhadas nos setores Leste Inferior e Superior para a entrada do time em campo, o que será formado no mosaico é mantido em segredo. A única informação é de que contará com alguma imagem no meio para a sensação de tridimensionalidade aos que assistem de casa.

Olimpia motivado e buscando desestabilizar o oponente

Assim como o Botafogo, o Olimpia também joga melhor com seus três volantes e foi assim que venceu sua última partida. O time busca sempre abalar o adversário e fazer forte marcação nas principais peças do oponente. Diferente da equipe de General Severiano, os paraguaios conseguiram adiar a partida do fim de semana e estão mais descansados na Libertadores.

No entanto, o histórico não favorece os visitantes, que costumam perder fora de casa mesmo com jogadores importantes. Mouche é um candidato a oferecer perigo, principalmente nas bolas paradas. Benítez é a outra sensação da equipe, o centroavante se posiciona bem e tem boa visão de jogo.

O treinador se mostrou chateado por não conseguir treinar no palco do confronto, mesmo tendo feito o reconhecimento do gramado. Fazendo treinos fechados, não deu indício do time titular, mas garantiu que não vai deixar prevalecer o fator casa: "Vamos jogar para vencer. Nosso objetivo é ganhar. Se não der, tentaremos empatar, de preferência marcando gols para decidir com vantagem no nosso estádio".