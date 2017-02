Com gol de placa de Pimpão, Botafogo vence Olímpia e abre vantagem na Libertadores

Um jogo com cara de decisão. Esse foi o clima da partida entre Botafogo e Olímpia pela terceira rodada da pré-Libertadores, que teve um público de quase 30.000 pessoas. Com 27 faltas e 5 cartões amarelos, os times fizeram um duelo nervoso e muito equilibrado na noite desta quarta-feira (15) no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. No fim, melhor para o alvinegro carioca, que saiu na frente com belíssimo gol do contestado Rodrigo Pimpão.

Com a vitória o Botafogo vai com a vantagem do empate - podendo até perder por um gol de diferença, caso faça pelo menos um - para o estádio Defensores del Chaco, casa do Olímpia, na próxima quarta-feira (22), buscando garantir sua vaga para o grupo 1 da competição. Essa chave já conta com o Barcelona-EQU, Estudiantes-ARG, e o atual campeão Atlético Nacional-COL.

Antes dessa partida, porém, o Botafogo visitará o Boavista, em Bacaxá, no domingo (19). O Glorioso deve jogar com o time reserva, uma vez que já não tem mais chances de classificação para a semifinal da Taça Guanabara.

Botafogo sai na frente com golaço em primeiro tempo pegado

Foi uma primeira etapa com cara de Libertadores. Com muitas faltas e pouca bola rolando, os dois times estavam visivelmente nervosos. A situação do alvinegro começou a se complicar aos 14 minutos, quando Montillo sentiu a panturrilha e teve que deixar o jogo - João Paulo entrou em seu lugar.

Os cariocas demoraram a se reencontrar na partida e o Olimpia começou a controlar o duelo, mas sem levar perigo ao gol de Helton Leite. Aos poucos, porém, o Botafogo foi se acertando em campo, e conseguiu sair na frente aos 37, com uma bela finalização de bicicleta de Rodrigo Pimpão, levantando a torcida do Glorioso, que lotou o Nilton Santos. Depois do tento o Olimpia voltou a atacar, mas não assustou em nenhum momento a meta dos brasileiros.

Jogo melhora na segunda etapa, mas Botafogo se defende bem e sai com vantagem

O clima da partida não mudou. Com jogo ainda muito truncado, o time paraguaio foi para cima em busca do empate, enquanto o alvinegro carioca jogava por um contra-ataque para matar o jogo. Como aconteceu no primeiro tempo, o Olimpia melhorou após uma substituição aos 14 minutos, mas dessa vez no próprio time. O treinador Pablo Repetto tirou o atacante Mouche, que não vinha fazendo grande partida, para a entrada de Roque Santa Cruz, maior artilheiro da história da seleção paraguaia e principal jogador do país nos últimos anos.