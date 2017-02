Com time reserva e sem chance de classificação, Botafogo enfrenta Boavista de Joel Santana

Foto: Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Sem mais pretensões na competição, o Botafogo encara o Boavista neste domingo (19), no estádio Elcyr Rezende, em Saquarema, pela quinta rodada da fase de grupos da Taça Guanabara. O Boavista também não consegue mais alcançar a classificação para as semifinais do torneio. Os dois fizeram a mesma campanha, com uma vitória, um empate e duas derrotas, têm o mesmo número de gols marcados e sofridos, e dividem a quarta posição.

Apesar de não ser a prioridade do Alvinegro, a vontade do time será grande para a disputa deste domingo. Pelo menos é o que diz Dudu Cearense. Em coletiva nesta sexta-feira (17), o volante valorizou o confronto.

“Vou contra o Boavista com a maior vontade. Se jogarmos mal ou jogarmos bem, seremos criticados ou elogiados. Estamos sujeitos. Não quero entrar para perder, não é para saber se não vamos para a final. Sou automotivado e o jogo mais importante é o próximo. Estou defendendo as cores do Botafogo, entidade importante, e quero fazer o melhor para minha equipe.”, disse o zagueiro.

O jogador também falou sobre o reencontro com o ex-técnico do Botafogo Joel Santana. O ‘Papai Joel’ foi campeão carioca por duas vezes no Alvinegro e tem forte relação com o clube.

“O Joel é um pai para mim. Foi ele quem me lançou. Eu sou grato eternamente ao Joel. Vou dar um abraço nele e minha camisa do jogo com certeza será dele.”, comentou.

O técnico Jair Ventura deve usar uma equipe reserva no confronto para poupar os titulares, que jogarão a partida decisiva diante do Olímpia, pela Libertadores. Jair confirmou o retorno de Carli, que ainda não jogou em 2017. O goleiro Gatito Fernández se recupera de lesão e dará vaga a Helton Leite.

Após passar de fase na Copa do Brasil, Boavista chega empolgado para a partida

Se o Botafogo usará a rodada para dar ritmo de jogo aos reservas, o Boavista pode surpreender no confronto. O Verdão vem de uma classificação na Copa do Brasil sobre o Ceará, e chega empolgado para o domingo. O técnico Joel Santana quer imposição da equipe no jogo.

“Confio muito no grupo que tenho e sei que estamos crescendo ao longo da temporada. Os bons resultados vão passar a confiança necessária e que nunca nos faltou, mas que não era compartilhada pelos outros por conta dos tropeços. O jogo contra o Botafogo, que tem um elenco qualificado, será difícil, mas temos que nos impor”, disse o treinador.