Mesmo desclassificado, Botafogo se impõe e derrota Boavista de virada

O Botafogo venceu neste domingo (19), o Boavista por 3 a 2, no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema. A partida foi a última da fase de grupos da Taça Guanabara, e ambos os times não tinham mais a chance de classificação para as semifinais. O Verdão abriu dois gols de vantagem com Pedro Botelho e Nicácio, mas Fernandes, duas vezes, e Leandrinho viraram o jogo para o Alvinegro.

Com a vitória, o clube da capital fluminense terminou a fase de grupos da Taça Guanabara com a terceira colocação do Grupo B, marcando 7 pontos. De fora das semi-finais, o Alvinegro foca na Libertadores, competição pela qual enfrenta o Olimpia, na próxima quarta-feira (22), pelo jogo de volta da terceira fase preliminar da competição continental. Enquanto isso, o Boavista, quinto colocado do grupo, aguardará o começo da Taça Rio. No dia 12 de março, recebe o Fluminense, em Bacaxá, pela primeira rodada da próxima fase do Campeonato Carioca.

Mesmo com Alvinegro ditando o jogo, Boavista abre dois de vantagem, mas Botafogo desconta

O jogo começou com o Botafogo trocando passes na defesa, evitando o esforço máximo devido ao calor fortíssimo em Bacaxá. O adversário se portou bem defensivamente nos primeiros minutos, e a sua arma principal foi o contra-ataque rápido. Os times se estudavam nos primeiros dez minutos, e a primeira oportunidade de finalização aconteceu somente aos 11, com um ataque de Maicon, do Verdão de Saquarema.

Depois dos 15, o Botafogo assumiu a condição de protagonista da partida e foi mais ofensivo. O Boavista, com seus três zagueiros, continuou a quebrar os ataques botafoguenses. Os erros de passes aconteciam com frequência nas duas equipes. O Bota teve maior posse de bola, mas não conseguiu ameaçar. A única jogada alvinegra era a aérea, que não foi bem executada no primeiro tempo. O Boavista, em um de seus ataques velozes, chegou ao gol. Maicon acelerou pela direita, invadiu a área adversária e chutou cruzado para Pedro Botelho completar aos 27 minutos, abrindo o placar.

Após o gol, o Alvinegro recuou e o Boavista se empolgou. Em mais um ataque, apenas quatro minutos depois, marcou novamente. O gol aconteceu em uma lambança da defesa do Botafogo após cobrança de escanteio. A bola sobrou para Marcelo Nicácio finalizar e ampliar. Com a vantagem, o Boavista passou a administrar a posse de bola no meio de campo, se adiantando, enquanto o Bota tentava se reorganizar. Até que, aos 39, os visitantes conseguiram diminuir, com Fernandes, que aproveitou um toque de Leandrinho para descontar.

Botafogo melhora no segundo tempo e faz dois gols nos primeiros 20 minutos

No segundo tempo, o Alvinegro acordou de vez e criou mais jogadas ofensivas, já no início. O ataque preencheu os espaços em campo, acertou os passes e, aos três minutos da etapa final, chegou ao empate. A boa jogada saiu de um lançamento de Leandrinho para Vinicius Tanque que, dentro da área, tocou de calcanhar para Lindoso. O volante fez o passe para Fernandes, que completou e marcou seu segundo na partida.

O time de Joel Santana não conseguiu bloquear o perigo adversário, e o Botafogo tomou conta do jogo, apesar da posse de bola ainda não ser maior que a do adversário. O Alvinegro chegou ao terceiro em mais um lance ofensivo. Leandrinho aproveitou a bola sobrada na área e pegou de chapa para virar o placar aos 18 minutos.

Após a virada, o Verdão de Saquarema reagiu. O Botafogo voltou a ficar no campo de defesa, e o Boavista se adiantou. As chances apareceram dos dois lados, mas sem muito perigo. A partir dos 30 minutos, a partida foi mais perigosa, com muitas roubadas de bola e confronto físico, também com mais faltas. Numa das raras oportunidades dos 15 minutos finais, Sassá, que entrou no segundo tempo, quase marcou o dele aos 42. O jogador aproveitou um cruzamento para finalizar bem, mas a bola parou no goleiro Felipe. Ele teve outra chance clara para fazer o seu no minuto seguinte, cara a cara com o goleiro, mas desperdiçou novamente.