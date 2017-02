Com vantagem do empate, Botafogo busca vaga na fase de grupos diante do Olimpia

INCIDENCIAS: Partida válida pela 3ª fase da Pré-Libertadores, a ser disputada no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai

Para conseguir a vaga na tão sonhada fase de grupos da Libertadores, o Botafogo vai precisar apenas segurar o empate diante do Olimpia no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai, às 21h45. No duelo desta quarta-feira (22), quem conseguir a classificação vai encarar um grupo com o atual campeão Atlético Nacional, Estudiantes e Barcelona de Guayaquil.

A vantagem para a partida está com o clube carioca, que conseguiu a vitória por 1 a 0 dentro de casa. Desta forma, qualquer empate, vitória e até mesmo derrota com um gol de diferença (acima de 2 a 1) classificam o Glorioso. Diante disso, é esperado um confronto de muita pressão, já que os paraguaios contarão com o apoio da torcida.

Mesmo desfalcado, Botafogo promete jogo ofensivo

O ritmo de jogo na Libertadores da América é intenso, Alvinegro vem sentindo isso e sofre com peças importantes no departamento médico. O destaque Walter Montillo é quem deve fazer mais falta, na segunda partida contra o Colo-Colo lesionou a coxa e até chegou a entrar na partida seguinte, mas sentiu pouco depois dos 10 minutos. Na ocasião o atleta foi substituído por João Paulo, que deve assumir sua vaga novamente.

Além da baixa do argentino, Jonas cumpre suspensão após receber o terceiro amarelo. A tendência é que o zagueiro Marcelo seja improvisado na lateral e com a volta de Joel Carli, Emerson Silva deve ocupar o segundo lugar na zaga.

Com a possibilidade disputa de pênaltis, o Botafogo treinou as cobranças na marca da cal. O destaque da atividade foi Gatito Fernández que defendeu três penalidades, o goleiro estava de fora após lesão na coxa direito. Já recuperado e relacionado para a partida, Jair não confirmou se a titularidade fica com o paraguaio ou com seu substituto Helton Leite.

O que se sabe é que o comandante quer a vitória para coroar o último jogo da Pré-Libertadores. No grupo, muito se fala sobre a ofensividade que pretendem levar a campo, prometendo um time que se impõe e com personalidade. Mesmo com o clima de mistério na escalação, Jair Ventura afirmou que o elenco já foi definido:

"A gente quer de alguma maneira tentar não dar armas ao adversário. Só por isso não revelamos a equipe. Peço a compreensão de todos", explicou

Olimpia conta com bons resultados dentro de casa

Se o Botafogo conta com a vantagem do empate, o Olimpia se apóia nos benefícios de decidir o segundo jogo dentro de casa. O retrospecto do clube em torneios internacionais dentro do Defensores del Chaco é invejável, não perdeu nenhum dos últimos 15 jogos.

Diferente do time de General Severiano, pelo lado do Olimpia não teve mistério na escalação, Pablo vai optar pela mesma equipe que atuou no Rio de Janeiro.

O clima é de otimismo, cerca de 30 mil torcedores garantiram o lugar no estádio para a partida. No entanto, o treinador Pablo Repetto preferiu manter a cautela diante do Alvinegro Carioca: "Tenho certeza de que com o apoio de nossa torcida vamos conseguir um resultado melhor do que o visto na partida de ida. Mas para isso temos que controlar bem as ações e não dar espaços para que o Botafogo possa encaixar o seu contra-ataque", alertou.