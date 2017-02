Gatito defende três pênaltis, Botafogo elimina Olimpia e vai à fase de grupos

INCIDENCIAS: Partida válida pela fase pré-eliminar da Conmebol Libertadores Bridgestone, disputada no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

ÁRBITRO: Júlio Bascuñan; cartões amarelos para Marcelo, Joel Carli e Bruno Silva do Botafogo e Fernández do Olímpia.

Olímpia e Botafogo se enfrentaram nesta quarta-feira (22) pelo jogo de volta da fase pré-eliminar da Conmebol Libertadores Bridgestone. O Glorioso jogava pelo empate, mas não segurou a pressão paraguaia e perdeu no tempo normal por 1 a 0, resultado que forçava os pênaltis. Nas penalidades, Gatito, que entrou no decorrer do jogo no lugar de Helton Leite, foi protagonista pegando incríveis três cobranças do adversário e classificando o Botafogo.

O Alvinegro ingressa no grupo 1 da competição e jogará contra Atlético Nacional-COL, atual campeão, Barcelona-EQU e Estudiantes-ARG.

Jogo morno no primeiro tempo

Com bola rolando, um jogo muito calmo. O Botafogo buscou marcar forte e ter a bola no pé. O Olímpia buscava ser mais agudo e as jogadas pelos lados. O Botafogo chegou pela primeira vez aos 15 minutos com Victor Luís que bateu forte de fora da área e parou no goleiro. O Olímpia respondeu jogando a bola dentro da área e sufocando o Glorioso.

O jogo truncado e pegado demonstrava bem o nervosismo dos paraguaios e a forte marcação alvinegra. João Paulo tentou finalização de longe e isolou. O duelo passou a ficar mais pegado e truncado, com confusões, faltas duvidosas, cartões e muita reclamação com o árbitro.

Com bola no chão o Olímpia fez valer o fator casa e foi pra pressão. A melhor chegada foi em uma finalização rasteira de Ortiz para grande defesa de Helton Leite. O primeiro tempo acabou com o Olímpia sabendo que teria que voltar com tudo para o segundo tempo.

Olímpia força os pênaltis com gol no fim

No início da segunda etapa o Olímpia foi pra cima. Benitez colocou na área e Ortiz tirou do companheiro Riveros que ficaria de cara para o gol. Roque Santa Cruz entrou e mudou o jogo, chamando para si a responsabilidade. O Botafogo buscava os contragolpes.

Helton Leite, goleiro alvinegro, precisou ser substituído após sentir uma lesão depois de uma cobrança de tiro de meta. O Olímpia foi para pressão. Bogado, de cabeça, assustou. Ortiz também assustou em pancada de fora da área. O Botafogo respondeu em lançamento buscando Pimpão mas Azcona saiu do gol e afastou, com ajuda do zagueiro.

A pressão do Olímpia teve resultado. Após boa jogada de Bogado, Santa Cruz devolveu, Bogado dividiu e Montenegro estufou a rede de Gatito Fernandez. O Botafogo tentou sair, mas parava na zaga paraguaia. O Olímpia foi atrás do segundo gol e Pellerano cabeceou pra fora após falta cobrada. Talvez não muito esperado, os pênaltis aconteceram no Defensores Del Chaco.

Nos pênaltis, Gatito fez história. Pegou três, o Botafogo converteu três cobranças com Camilo, Rodrigo Pimpão e Victor Luís e o Olímpia apenas uma, dando vaga ao glorioso.