Herói na classificação do Botafogo, Gatito revela ter estudado cobranças do Olimpia

Vítor Silva/SSPress/Botafogo

A conhecida frase "tem coisas que só acontecem com o Botafogo" nunca fez tanto sentido quanto nesta quarta-feira (22). Gatito Fernández foi um dos responsáveis pela bela vitória diante do Olímpia, no Paraguai, pela terceira fase da Libertadores defendendo três pênaltis e classificando o Alvinegro para a fase de grupos. A partida terminou 1 a 0 para o time paraguaio, no Estádio Defensores Del Chaco, o que determinou as penalidades máximas, mesmo placar do Rio de Janeiro.

A muralha alvinegra saiu do banco após a contusão do Helton Leite, que fazia uma partida segura até se machucar. Após a defesa classificatória, Gatito fez questão de abraçar o companheiro de posição na comemoração e não deixou de dedicar a vitória a ele. Além do goleiro, dedicou a vitória aos colegas que ficaram no Rio, seja tratando lesão, suspenso ou que não foram relacionados para o jogo:

"Significa a unidade do grupo. Ele estava fazendo um grande jogo, mostrando segurança para o time. Eu também me senti um pouco por causa dele. Falei que é um grupo, normal, hoje sou eu, amanhã é ele. Futebol sempre dá voltas, todo mundo tem que estar bem e preparado".

Citado pela imprensa paraguaia, que conseguiu assistir a atividade secreta do Botafogo escondida, Gatito já tinha se destacado nos pênaltis e demonstrou o desempenho dos treinos, na hora da decisão. Inclusive havia pego, três batidas também. O arqueiro confessou que estudou os adversários, mostrando que o título de herói não foi à toa:

"Já conhecia um pouco ele, tinha visto vídeo. No domingo anterior ele tinha feito um gol no meio mesmo, então esperei. Ele bateu muito forte, mas graças a Deus consegui tirar e ajudar meus companheiros, que também fizeram os gols. Bateram muito bem"

O Glorioso está classificado no Grupo A da Taça Libertadores, que conta com Estudiantes - ARG, Atlético Nacional - COL e Barcelona - EQU. O Alvinegro tem seu primeiro confronto contra o Estudiantes - ARG, dia 14/3, no Estádio Nilton Santos.