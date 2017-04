Resultado Atlético Nacional x Botafogo na Libertadores 2017 (0-2)

Google Plus

50 min: Fim do segundo tempo!

47 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Guilherme amplia para o alvinegro

46 min: Cartão amarelo para Sassá, do Botafogo

45 min: Mais cinco minutos de acréscimo no Atanásio Girardot

39 min: Última substituição do Atlético Nacional, sai Dayro Moreno e entra Jhon Mosquera

29 min: Última alteração do Botafogo, sai Roger e entra Sassá

25 min: Segunda substituição também no Atlético Nacional, sai Nájera e entra Dájome

24 min: Cartão amarelo para Macnelly Torres, do Atlético Nacional

20 min: Segunda substituição do Botafogo, sai Camilo e entra Fernandes

19 min: Por causa de cera, Gatito Fernandez recebe cartão amarelo. Primeiro do Botafogo no jogo

17 min: Moreno recebe na direita dentro da área e chuta forte. A bola sai à direita do gol de Gatito.

5 min: Substituição no Botafogo, sai Rodrigo Pimpão, machucado, entra Guilherme

0 min: Substituição no Atlético Nacional, sai Bernal e entra Aldo Ramírez

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

40 min: O Atlético Nacional tenta responder com Ibargüen que faz mais uma boa jogada pela direita, chuta forte e a Gatito espalma e é escanteio para os mandantes. Goleiro alvinegro fica caído no chão e recebe atendimento médico.

39 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Camilo marca o primeiro do alvinegro

33 min: Camilo recebe pela esquerda e bate cruzado, o goleiro Armani consegue fazer a defesa

32 min: Dayro Moreno recebe cara a cara com Gatito Fernandez, só que o juiz marca impedimento

27 min: Bernal tenta o drible na área, cai. A torcida pede pênalti, colombiano segue caído e o Botafogo joga a bola para a lateral. Segue o jogo!

21 min: Macnelly Torres acha Bocanegra na linha de fundo. O lateral cruza rasteiro, a defesa do Botafogo não consegue afastar, Dayro Moreno bate, a bola desvia em Carli para não entrar no gol alvinegro. Na sequência, Ibargüen dá belo drible em Emerson Santos e cruza rasteiro. Mas dessa vez a defesa alvinegra consegue cortar

19 min: Rodrigo Pimpão e Victor Luís tabelam pela esquerda, Pimpão sofre falta. Lá vem bola na área do Atlético Nacional!

12 min: Farid Díaz cruza, Emerson Santos afasta, a bola sobra para Bernal. O meia toca para Dayro Moreno, que domina e bate por cima do gol.

0 min: Começa o jogo!

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Atlético Nacional x Botafogo ao vivo válido pela Copa Libertadores. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida ás 21h45!

O Botafogo terá um difícil confronto nesta quinta-feira às 21h45, quando enfrentará o atual campeão da Libertadores, o Atlético Nacional no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, na Colômbia, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

A equipe alvinegra, será o primeiro time brasileiro na cidade após o acidente aéreo com a delegação da Chapecoense, no ano passado, quando disputaria a final da Copa Sul-Americana.

Além disso há um desafio imposto ao clube por não vencer fora de casa há 44 anos em competições internacionais, a última vez foi em 1973 diante do Nacional-URU com gol de Jairzinho. Agora a missão de vencer está com o filho, o treinador Jair Ventura.

O clube carioca para o Atlético Nacional x Botafogo ao vivo hoje, viajou para a Colômbia com desfalques importantes. Após ter ficado sem jogadores que jogam na lateral direita, o clube ainda perdeu Airton e Montillo. O meia argentino sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita, enquanto o volante tem um edema no músculo adutor da coxa direita.

Atlético Nacional x Botafogo ao vivo hoje

Diante desses problemas, Jair Ventura deve manter o esquema com três volantes. Bruno Silva, Rodrigo Lindoso e João Paulo devem compor o setor, Dudu Cearense corre por fora na briga pela vaga, com Camilo tendo mais liberdade para apoiar o ataque, que terá Rodrigo Pimpão e mais um centroavante. Roger e Sassá disputam posição.

O zagueiro argentino Joel Carli, recuperado de dores na perna direita, deverá voltar ao time, compondo o setor com Emerson Silva.

O Alvinegro ocupa atualmente a segunda posição do Grupo 1, com três pontos. Na estreia, o Botafogo conseguiu a vitória por 2 a 1 sobre o Estudiantes, que nesta semana, também perdeu para o Barcelona de Guayaquil e se mantém na lanterna do grupo.

O Atlético Nacional, estreou com derrota para o Barcelona de Guayaquil, líder do grupo, e busca seus primeiros pontos nesta edição do campeonato.

A equipe da casa, também terá desfalques importantes para a partida Atlético Nacional x Botafogo. O goleiro argentino Franco Armani sofreu uma lesão no cotovelo direito e dificilmente terá condições de enfrentar o Glorioso. Assim, Cristian Bonilla deverá ser o escolhido para defender a meta colombiana. Dois desfalques já são certos.

O zagueiro Felipe Aguilar sofreu rompimento dos ligamentos do joelho esquerdo e ficará dois meses afastado dos gramados. Já o volante Mateus Uribe cumpre suspensão por conta de sua expulsão contra o Barcelona. Sem eles, Daniel Bocanegra e Álvaro Nájera deverão formar a dupla de zaga, enquanto que Aldo Ramírez tem tudo para ganhar um lugar no meio-campo.