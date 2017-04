Jair prega cautela após grande vitória: "Somos um time de operários"

Reprodução/ Botafogo

O Botafogo surpreendeu a América e conquistou uma vitória contra o Atlético Nacional em pleno Atanasio Girardot, por 2 a 0. Com o resultado, o Alvinegro divide a liderança com o Barcelona, - próximo adversário- com 6 pontos cada, estando empatados até no saldo de gols(+3).

O clube carioca foi o primeiro brasileiro a visitar o estádio após o acidente da Chapecoense, no ano passado. Sobre esse clima, Jair Ventura elogiou demais a torcida e os funcionários do clube colombiano: "Um clima de esporte, que não é uma guerra. Tem que prevalecer a amizade. Anunciaram nosso time e eles bateram palmas e serve de lição"

O treinador elogiou o time que, mesmo sofrendo uma grande pressão no segundo tempo, bateu de frente com o melhor time de 2016 - de acordo com a IFFHS. "A maior incidência dos gols do Nacional é por dentro, mas como abrem os dois laterais nós trabalhamos a semana isso. Sabíamos que eles teriam mais posso de bola, tentamos neutralizar marcando no tiro de meta... Nossa objetivo era tirá-los da zona de conforto. Eles arriscavam uns passes. Fico feliz por ter vencido essa equipe forte." - completou Jair, que estava muito feliz com a vitória.

O jogo marcou a estréia de Emerson Santos no ano. Mesmo com a escalação muito contestada, o zagueiro, que jogou de lateral, foi muito bem e conseguiu neutralizar o lado esquerdo do ataque do Atlético Nacional. "Emerson fez o primeiro jogo do ano. Se ele vai mal? A culpa é do treinador. Isso mostra a força do elenco do Botafogo. Sempre falei de termos um grupo homogêneo e com isso conseguimos essa grande vitória" - elogiou Jair Ventura.

Mesmo com 100% de aproveitamento e derrotando o quarto campeão da competição nessa mesma Libertadores, o treinador prega cautela: "Somos uma equipe boa dentro de outras. A equipe do Atlético Nacional, por exemplo, é o atual campeão, tem um CT nível Europa. Ainda temos muito arroz e feijão para comer ainda. Somos um time de operários!"

O próximo jogo da equipe é contra o Vasco, pela final da Taça Rio. Como já na próxima quarta(20), a equipe Alvinegra enfrentará o Barcelona, em Guayaquil, o Botafogo entrará com uma equipe reserva no domingo, visando e descansar alguns jogadores para o importante compromisso pela fase de grupos.