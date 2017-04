Para encaminhar classificação, Botafogo encara Barcelona de Guayaquil fora de casa

Após quebra de jejum em vitórias fora do país diante do Atlético Nacional, o Botafogo tentará mais três pontos fora de casa diante do Barcelona de Guayaquil. Nesta quinta-feira (20), o duelo será mais difícil devido a força caseira no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo às 21h45.

Ambas as equipes estão invictas com seis pontos dividindo a liderança do Grupo 1 na Libertadores. O Alvinegro abre larga vantagem em caso de vitória, encaminhando sua classificação para às oitavas de final da competição.

Alvinegro em busca de adaptação

Para se acostumar com as diferenças climáticas, quase todo elenco alvinegro fez viagem após jogo na Colômbia direto para o Equador. O treinador Jair Ventura e alguns atletas titulares contra o Vasco, encontraram o restante do grupo na última segunda-feira (17). No entanto, o clube carioca não conseguiu fazer o reconhecimento do gramado onde vai jogar por conta das fortes chuvas na cidade.

A adaptação precisa acontecer também dentro de campo principalmente com os recentes desfalques. Com a lesão de Montillo - fora por um mês - a titularidade deve ficar por conta de Camilo, jogando centralizado em sua posição de origem. No setor defensivo, Jair terá duas opções de improviso na problemática lateral direita, Marcelo e Emerson Santos, ambos zagueiros de origem, viajaram com o grupo. Desta forma, a dúvida será quem vai formar dupla de zaga com Carli.

A boa notícia fica por conta da recuperação de Pimpão, que sentia desconforto muscular, foi poupado de alguns treinamentos com o restante do grupo, mas terminou confirmado como titular para a partida. Outro que preocupava era o lateral Victor Luis, mas o treinador confirmou que o atleta tem condições físicas para a partida.

O elenco só conseguiu treinar completo uma vez na cidade, mas é provável que a escalação e o esquema tático sejam os mesmos da última rodada. Diferente do jogo contra o Nacional de Medellín, o Glorioso chega como forte adversário e reais chances de vitória.

Barcelona-EQU tem importantes desfalques

Com estilo de jogo muito similar ao do time comandado por Jair Ventura, que também prefere o esquema 4-2-3-1, o Barcelona é um forte adversário dentro de casa. No entanto, assim como o Botafogo​, o mandante tem graves baixas nessa rodada.

O meio-campo e capitão do time, Oyola, sentiu o ombro no último jogo e não foi relacionado, é uma grande perda no setor de criação. Outro importante desfalque e é um dos principais jogadores do elenco, Damían Díaz, cumpre suspensão automática. Além disso, seu suplente se recupera de fratura.

O jogo do time equatoriano é bastante dinâmico e rápido pela meia extrema e na frente. Os laterais não só marcam bem, como também vez ou outra chegam ao ataque.