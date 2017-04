Em partida eletrizante, Botafogo arranca empate fora de casa diante do Barcelona de Guayaquil

Foto divulgação Botafogo F.R

Na noite desta quinta-feira (21), o Botafogo enfrentou o Barcelona-EQU, em Guayaquil, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O clube alvinegro, arrancou o empate em 1 a 1 no fim do jogo, com gol de Sassá de pênalti.

Por conta de um cartão vermelho dado ao zagueiro Mena, no jogo de hoje, o Botafogo assumiu a liderança do grupo por critérios de desempate, e soma sete pontos no Grupo 1.

O clube Equatoriano, também soma sete pontos e está na vice-liderança do grupo. Estudiantes, da Argentina, segue na terceira posição com três pontos, e o Atlético Nacional, está na lanterna sem pontuar.

O próximo compromisso do Botafogo na Libertadores será contra o próprio Barcelona, no dia 2 de maio, às 21h45, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Na partida desta quinta, o Botafogo demonstrou superioridade durante maior parte do jogo e logo no primeiro minuto, sofreu um pênalti. Camilo, pegou a bola para bater, mas o goleiro Banguera, fez a defesa.

Aos 18 minutos, após cobrança de escanteio, Emerson Silva sobe bem, cabeceia e Banguera salva novamente o Barcelona. No rebote, Rodrigo Pimpão ainda acertou a trave.

O Botafogo criava muito e não conseguia decidir. Até que aos 31 minutos da primeira etapa, acabou sofrendo o gol. Alemán tabelou com Álvez, saiu na cara de Gatito e com tranquilidade, driblou o arqueiro alvinegro e abriu o placar.

Os times voltaram sem mudanças para a segunda etapa. O Botafogo continuava criando mais, mas não conseguia chegar ao gol. Aos 34 minutos, Jefferson Mena, foi expulso e fez com que a equipe Carioca, crescesse ainda mais no jogo.

Já no fim da partida, aos 43 minutos para ser mais exato, o zagueiro do Barcelona Arreaga, meteu a mão na bola dentro da área para cortar cruzamento, mas o árbitro da partida viu e marcou pênalti. Sassá pegou a bola, cobrou no meio do gol e fez o gol de empate da equipe alvinegra.