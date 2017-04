Frustado por gols perdidos, Jair lamenta: "O futebol não tem justiça"

Reprodução/ Botafogo

O Botafogo criou e criou, mas não conseguiu mais do que um empate contra o Barcelona, por 1 a 1 no Estádio Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, na noite dessa quinta-feira(20) O resultado não é deveras ruim, mas o Botafogo agora se encontra com 7 pontos e pode se classificar já na próxima rodada, dependendo da combinação de resultados.

Sobre o resultado, o treinador Jair Ventura provavelmente compartilha do pensamento de todos os torcedores: o Botafogo poderia ter saído com a vitória desse jogo. Mas, ao mesmo tempo, a atuação do time foi digna de aplausos: "O futebol não tem justiça. Nós fizemos a melhor exibição no ano. Um resultado, com todo respeito ao adversário, não foi bom. Fizemos dois jogos fora e voltar com quatro pontos não é ruim. Fica uma tristeza por não ter feito os gols. Consegui repetir a equipe e vai ganhar padrão."

O Alvinegro desperdiçou um pênalti com apenas um minuto, o que poderia ter mudado totalmente a história do jogo. "Se converte um pênalti com um minuto facilitaria muito. Mas a equipe vem se mostrando muito madura, sempre organizada. A equipe está de parabéns pelo que vem apresentando. Continuamos criando oportunidades." - disse Jair, que ainda completou: "O melhor jogador da partida foi o goleiro deles. Só tenho que dar parabéns ao time. O Sassá ganhou mais força, um jogador da última bola. Estava revoltado com a perda dos gols. Bom que fez e homenageou o filho que nasceu."

Se na próxima rodada o Botafogo vencer o Barcelona, no Rio de Janeiro, e o Atlético Nacional vencer o Estudiantes, em Medellín, o time estará classificado às oitavas. Sobre o jogo de hoje e a situação no grupo, o treinador disse: "O Barcelona é um time muito rápido e pode ser ainda mais perigoso jogando fora de casa, mas estamos 100% no Rio de Janeiro e tenho certeza que, com a ajuda da nossa torcida, temos tudo para vencer. Não quer dizer que vamos conseguir a vitória, mas o fator casa na Libertadores conta muito. Creio que com 10 pontos nos classificamos, pelo menos, em segundo. Esse grupo é muito difícil e vai ser decidido nas últimas rodadas. Está muito parelho. Quem for mais eficiente vai conseguir a classificação"

O próximo jogo do time de General Severiano será no domingo(23) contra o Flamengo, pela semifinal do Campeonato Carioca. O calendário ficará ainda mais aprertado, pois na próxima quarta(26), já tem partida contra o Sport, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.