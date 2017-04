Raio-X do treinador: Jair busca melhor desempenho em clássicos

Arte VAVEL

Há menos de um ano, Jair Ventura já caiu nas graças da torcida e conquistou a confiança dos botafoguenses. Transformou um time de poucas ambições na competição e o levou a uma incontestável quinta colocação e à disputa da Libertadores da América desse ano.

Em setembro, ainda como interino, dava o seu primeiro grande passo como técnico. Seu início não poderia ser mais positivo: vitória do Glorioso sobre o Grêmio, com direito a golaço de bicicleta de Camilo, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador do Botafogo firmou-se como um dos principais técnicos da nova geração.

No entanto, estar a frente do Alvinegro não era novidade, ele já treinara o time em 2015, em três jogos do Carioca, além do confronto de volta das oitavas da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro.

Os números do treinador não deixam dúvidas sobre o seu sucesso: em jogos oficiais são 24 vitórias, sete empates e onze derrotas, um aproveitamento de 62,6% dos pontos. Após a consolidação no comando do alvinegro, o técnico encara mais uma decisão, dessa vez pelo Estadual.

O retrospecto em clássicos esse ano, no entanto, não é favorável ao treinador pelo Carioca, venceu apenas um jogo, empatou outro e perdeu três. Entretanto, vale destacar que em muitos desses confrontos optou por escalar times alternativos, dando prioridade à disputa da Libertadores da América.

Nesse novo duelo, tem a chance de melhorar seus números em clássicos, que ainda fica abaixo da média em outros confrontos. Contando apenas os jogos contra os rivais cariocas o aproveitamento do treinador cai para 38,09%. Contra o Vasco, Jair Ventura também não saiu vitorioso, conseguiu apenas um empate e uma derrota, ambas pelo estadual deste ano. Já contra o Fluminense, conquistou duas vitórias, pelo Brasileiro do ano passado e pela semifinal da Taça Rio deste ano, e perdeu outro confronto, esse válido ainda pela fase de grupos do returno do estadual.

Na partida deste domingo contra o Flamengo, Jair reencontra o rubro-negro pela terceira vez a frente do Glorioso. Desse clássico, por sinal, o comandante alvinegro ainda não saiu como vencedor. Obteve um empate pelo Campeonato Brasileiro do ano passado, 0 x 0 no Maracanã e uma derrota com o time reserva, pelo primeiro turno do estadual desse ano.