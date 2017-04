Botafogo inicia busca por título inédito da Copa do Brasil contra Sport

INCIDENCIAS: PARTIDA DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO BRASIL 2017, A SER DISPUTADA NO ESTÁDIO NILTON SANTOS, NO RIO DE JANEIRO.

As oitavas de final da Copa do Brasil 2017 começa para Botafogo e Sport nesta quarta-feira (26), às 21h45, no Estádio Nilton Santos. Essa é a 28ª vez que as equipes se enfrentam. São onze vitórias do Fogão, nove triunfos do Leão e sete empates.

O Leão da Ilha vem de um empate em 1 a 1 sobre o Náutico, que garantiu a classificação a final do Campeonato Pernambucano, enquanto o Bota foi eliminado do Campeonato Carioca, e não avançou à grande final da competição. O Sport chega a esse mata-mata após eliminar o CSA, Sete de Dourados, Boavista-RJ e Joinville. Já o Botafogo fará sua estreia na competição, por estar jogando a Libertadores.

Por causa do calendário apertado da equipe pernambucana, o jogo de volta está marcado apenas para o dia 31 de maio, na Ilha do Retiro.

Com dúvidas, Jair Ventura não confirmou a equipe titular

A maior dúvida do treinador Jair Ventura é no ataque. Roger, experiente, é o titular absoluto desde o começo do ano e Sassá vive uma grande fase na carreira e mesmo sendo reserva é o artilheiro do time, com sete gols.

O volante Airton está recuperado das dores na coxa direita e deve retornar ao time titular. Com isso, Lindoso perde a sua vaga e o trio de volantes será completado por Bruno Silva e João Paulo. Na lateral direita, Emerson Santos deve continuar sendo improvisado na posição.

O time carioca deve entrar em campo com Gatito Fernández, Emerson Santos, Carli, Emerson Silva e Victor Luis; Airton, Bruno Silva, João Paulo e Camilo; Pimpão e Roger (Sassá).

O atacante Sassá convocou a torcida para a estreia na Copa do Brasil. “Esperamos o apoio dos torcedores no jogo da Copa do Brasil. É mais uma competição que vamos entrar com tudo. Tivemos uma derrota no meio de uma sequência desgastante, mas já passou. O apoio das arquibancadas vai ser fundamental na quarta. Sei que eles vão comparecer e nos ajudar”, afirmou o jogador.

Sport entra em campo com força máxima

Diferente do duelo contra o Joinville, Ney Franco relacionou todos os jogadores aptos para a partida. Apenas os zagueiros Ronaldo Alves e Henriquez ficarão de fora, por problemas musculares e o atacante Leandro Pereira, que cumprirá suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

O treinador rubro-negro deverá repetir a mesma escalação que eliminou o Náutico e se classificou a final do estadual. A equipe deve entrar em campo com Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Mena; Fabrício, Ronaldo, Rithely, Diego Souza e Rogério; André.

“Acredito que o tempo de poupar, de ter time alternativo passou. Como é decisão, temos que ir com tudo. Temos que priorizar campeonato a campeonato. Como Ney falou antes do jogo contra o Náutico: a prioridade da gente vai ser sempre o próximo jogo. Agora a prioridade é a copa do Brasil e depois do Nordeste, contra o Santa. Agora não tem mais o que pensar, o que reclamar. A gente sabe que tem desgaste, é cansativo, mas chegou o momento de decidir. É a hora que a gente gosta”, pontuou o lateral-direito Samuel Xavier.