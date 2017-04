Rodrigo Pimpão renova contrato com Botafogo até 2019

Reprodução/ Botafogo

Após a grande virada contra o Sport, pela Copa do Brasil, o torcedor do Botafogo tem mais um motivo para sorrir: o clube anunciou, na tarde dessa quinta-feira (27), a renovação de Rodrigo Pimpão. O jogador de 29 anos extendeu seu vínculo por mais dois anos, agora até dezembro de 2019.

O atacante vem vivendo um período de lua de mel com a torcida, já que, além de ser o artilheiro da equipe na Libertadores com três gols, mostra muita vontade e determinação em todos os jogos, sendo aquele jogador "raçudo" que todo torcedor adora. Com a torcida Alvinegra, não é diferente: Pimpão é um dos jogadores mais comemorados pela torcida.

“Muito feliz com a renovação e, principalmente, pela confiança depositada em mim e no meu trabalho. Estar num clube como o Botafogo é o sonho de qualquer jogador. Cada treino, cada jogo, a torcida, os companheiros, comissão, funcionários. Tudo é especial, tudo é diferente porque aqui é Botafogo! Sou grato a Deus pela oportunidade, que nesses anos que foram prorrogados possamos escrever uma linda história de muitas conquistas” - mensagem publicada pelo atacante em seu Twitter.

Essa é a segunda passagem de Pimpão com a camisa Alvinegra: em 2015, foi importante durante a primeira parte da Série B, antes de ser vendido para um clube dos Emirados Árabes, e voltou no meio do ano passado, encorpando a equipe que posteriormente se classificaria à Libertadores. Atualmente, é um titular absoluto e um dos jogadores mais importantes da equipe. Ao todo, são 61 jogos e 25 gols com a camisa do Fogão.