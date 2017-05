Jogo Botafogo x Barcelona-EQU AO VIVO hoje pela Copa Libertadores (0-0)

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Botafogo x Barcelona ao vivo, do Equador, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Fique conosco e acompanhe todos os detalhes dessa partida!

A principal arma do Barcelona é a velocidade e verticalidade, já que a maioria dos jogadores são fortes e com uma grande explosão. A equipe equatoriana já provou que não teme jogar longe de casa, pois venceu o Estudiantes, na segunda rodada, por 2 a 0 no Ciudad de La Plata.

Do time que foi a campo contra o Botafogo, apenas uma mudança é certa: Mena, suspenso pelo cartão vermelho, dará lugar a Xavier Arreaga. O clube também sofre muito com lesões, já que Ely Esterilla,Marcos Caicedo e Matías Oyola - que são titulares - não viajaram para o Rio de Janeiro e desfalcarão a equipe. Além disso, Damián Díaz - um dos jogadores mais experientes do elenco - está suspenso.

A equipe equatoriana vem de boa fase no campeonato nacional. Desde o jogo contra o Botafogo, os Canarios enfrentaram o Fuerza Amarilla duas vezes seguidas, com vitórias por 2 a 0 e 3 a 0 – com direito a gol de bicicleta de Ariel Nahuelpán. Com os resultados, a equipe continua evoluindo no campeonato local e já se encontra na quarta posição.

Com isso, a equipe titular deverá ser muito parecida com àquela que jogara dia 20 no Equador, apenas com a volta de Airton, que estava lesionado à época, e a saída de Rodrigo Lindoso, que havia jogado em seu lugar. Em contrapartida, Bruno Silva está suspenso pelo acúmulo de cartões amarelo e está fora da partida.Com o bom futebol apresentado no último jogo, mesmo sem a vitória, a expectativa para essa partida é alta.

Botafogo x Barcelona ao vivo

A equipe vem de um final de semana sem jogos e focado apenas na preparação para esse jogo, por conta da eliminação para o Flamengo nas semi-finais do Campeonato Carioca. Durante esse intervalo, o Alvinegro venceu o Sport, de virada, em jogo válido pela Copa do Brasil.

Apesar de recuperado de lesão e voltando aos treinos, o meio campo Walter Montillo estará de fora da partida dessa terça. Em uma decisão da comissão técnica e dos médicos do clube, o argentino será vetado e focará no fortalecimento muscular, visando a estréia do Botafogo no Campeonato Brasileiro contra o Grêmio, no dia 14.

É apostando na força de sua torcida, que se transformou no décimo segundo jogador, que o clube de General Severiano possui uma singela vantagem sobre o seu adversário. A torcida abraçou mais uma vez a equipe e a expectativa é de casa cheia no Estádio Nilton Santos.

Em toda essa competição, contando a fase preliminar e a de grupos, o Botafogo fez 3 jogos dentro de seus domínios, saindo vitorioso em todos, marcando 5 gols e sofrendo apenas 2.

A matemática é simples: os dois times têm sete pontos cada e estão empatados na primeira colocação do grupo. Qualquer um deles, em caso de vitória, pode se classificar se, no jogo entre Atlético Nacional(nenhum ponto) e Estudiantes(3), o clube colombiano vencer. Essa partida será realizada no Atanasio Girardot, em Medellín.

Na última rodada, os dois times se encontraram, só que no Estádio Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, e ficaram no empate. O Alvinegro desperdiçou muitas chances – entre elas um pênalti, perdido por Camilo – e poderia ter saído com a vitória, que não aconteceu, por conta do bom aproveitamento da equipe equatoriana, que foi feliz em uma das poucas chances que teve para marcar.

Os dois times, dependendo da combinação de resultados, tem chances de classificação já nessa partida.

O Botafogo enfrentará o Barcelona nessa terça(02) em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Taça Libertadores, no Estádio Nilton Santos, às 21h45(horário de Brasília).