Jogadores lamentam erros iniciais na derrota para Barcelona-EQU: "Entramos desligados"

O público compareceu em peso ao estádio Nilton Santos, mas o esquema ofensivo adotado pelo técnico Jair ventura, com três atacantes, não funcionou na noite de hoje para o Botafogo. O Barcelona de Guayaquil soube aproveitar bem os espaços que o alvinegro deixou e, utilizando muito bem os contra-ataques, conseguiu abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo, e só precisou administrar o resultado na segunda etapa.

Os jogadores do Botafogo lamentaram os gols tomados no início do jogo: "Entramos desligados e tomamos o gol cedo. Falamos isso durante a semana e acabamos pecando. Agora é concentrar para que a gente possa voltar com força total", disse o meia Camilo, que saiu machucado no intervalo.

O atacante Rodrigo Pimpão foi outro jogador que lamentou a postura inicial do Botafogo, deixando muitos espaços para a equipe equatoriana fazer o seu jogo. "É luta do início até o fim. Tentamos buscar o resultado. Sabemos da qualidade da equipe adversária, do potencial que eles têm no contra-ataque. Pecamos e temos que ver no que erramos para não cometer esses mesmos erros."

Pimpão também isentou o técnico Jair Ventura e a escalação ofensiva do time no jogo: "Eu e o Guilherme sempre voltamos e ajudamos a marcar. Acho que não sofremos [os gols] por causa disso, mas sim pecamos em erros nossos."

O Botafogo só começou a ameaçar o Barcelona aos 21 da segunda etapa, quando Roger finalizou da entrada da área, o goleiro Banguera não conseguiu segurar e Sassá acabou isolando o rebote; e logo depois, quando Emerson Santos achou Roger dentro da área, mas o atacante não conseguiu acertar em cheio a cabeçada. A essa altura, o time alvinegro já estava jogando com quatro atacantes. Os 31.435 torcedores que estiveram no estádio apoiaram a equipe até o final e cantaram após o término do jogo.

Com a derrota, o alvinegro perde a liderança do grupo e ainda, de quebra, vê o Barcelona se classificar para a segunda fase de maneira antecipada, deixando apenas uma vaga em aberto no grupo. Agora, o Botafogo terá um longo período sem jogos oficiais, só voltando a campo no dia 14/05, já pelo Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio, contra o time da casa. Pela Libertadores, o alvinegro receberá o empolgado Atlético Nacional no Nilton Santos, na quinta-feira seguinte (18).