Botafogo recebe lanterna Avaí por vaga no G-4 do Brasileirão

INCIDENCIAS: Partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, disputada no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O Botafogo recebe o Avaí nessa segunda-feira (26), às 20h, no Estádio Nilton Santos, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso visa o terceiro lugar, enquanto o Leão tenta deixar o último lugar da competição.

O Avaí vem de derrota no meio da última semana para o Fluminense em Florianópolis. O Tricolor carioca goleou os avaianos por 3 a 0. O Botafogo, por sua vez, chega com muita moral para o confronto. A equipe comandada por Jair Ventura vem de vitória no clássico contra o Vasco, também no meio da última semana, por 3 a 1.

O Botafogo terá, após o confronto contra o Avaí, o Atlético-MG no Independência na quinta (29), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Leão da Ressacada tem a Ponte Preta no próximo domingo (2), às 19h, na Ressacada.

Em busca do G-4 e com desfalques, Botafogo busca os três pontos

O Botafogo terá um reforço no banco de reservas nessa noite de segunda (26). Luis Ricardo voltará a ser opção de Jair Ventura após 10 meses fora por fratura no tornozelo. Desde o dia 4 de setembro Luis Ricardo não atua em uma partida oficial. A última foi diante do Grêmio, na qual sofreu a fratura. Outro reforço para o duelo é o meia Camilo, que volta após lesão.

Joel Carli e João Paulo estão fora do confronto contra o Leão. O zagueiro e o meia estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Marcelo e Matheus Fernandes devem assumir as vagas.

Na última quinta (22) o Botafogo fez um jogo treino diante da Portuguesa-RJ, no campo anexo do Nilton Santos. A partida acabou empatada em 1 a 1. Foi oportunidade para o meia Marcos Vinicius, que ainda não estreia contra o Avaí.

Jair Ventura prometeu cobranças e bastante atenção para que o time não vacile diante do rival catarinense: “Vou cobrar os jogadores para redobrar a atenção. Vou fazer uma coisa diferente. Apesar da vitória no clássico, vou alertar todos. Sofremos isso ano passado com o América-MG. É igual quando o atacante entra na cara do gol e tem a obrigação de colocar na rede. Não vai ser fácil, temos a responsabilidade de jogar em casa. Teremos muito respeito e atenção com a equipe do Avaí para conquistarmos essa vitória”, afirmou.

Com novidades, Avaí tenta fugir da lanterna no Rio

A equipe catarinense terá novidades diante do Botafogo, uma delas é o atacante Júnior Dutra. O jogador se recuperou de uma lesão na coxa e reforça o Leão na partida dessa segunda.

Desfalque é o camisa 10 e capitão da equipe Marquinhos. O meia sentiu um desconforto na coxa e sequer viajou para o Rio de Janeiro. O lateral Maicon, que estreou na última quarta (21), também ficou em Florianópolis para aprimorar a parte física.

Outro problema para Claudinei de Oliveira é quem defenderá o gol. O técnico vai analisar e aguardar para definir entre Kozlinski e Douglas.