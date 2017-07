Gatito elogia equipe do Atlético-MG e prevê confronto difícil: "Temos que ter cuidado"

Vitor Silva/SS Press/Botafogo

Apesar da derrota contra o Avaí por 2 a 0 na última segunda(27) jogando no Estádio Nilton Santos, o Botafogo não terá tempo de lamentar muito por conta do calendário cheio do futebol brasileiro. Na próxima quinta(29), haverá o primeiro jogo das oitavas-de-final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O jogo será realizado no Estádio Independência, onde o Galo tem uma forte conexão.

Sobre o confronto, o goleiro Gatito Fernandez pregou cautela e elogiou a equipe adversária: "Vamos enfrentar uma equipe que tem muitos bons jogadores. Vamos jogar em um estádio que o Atlético Mineiro conhece muito. Eles vão contar com a presença da torcida, que empurra muito a equipe deles lá. Temos que ter cuidado, pois eles têm muitos bons jogadores do meio para a frente. Só que confiamos no nosso time."

O jogador é um dos destaques da equipe carioca no ano, e muito por conta de suas atuações em confrontos importantes - é importante ressltar que ele foi o herói da classificação contra o Olimpia, pela Pré-Libertadores - e por isso acredita que o time conseguirá esquecer esse revés pelo Campeonato Brasileiro e focar na partida:

"Dá para fazer essa mudança entre as competições e temos que fazer essa mudança rapidamente. Já temos um jogo importante pela Copa do Brasil. Vamos buscar a vitória fazendo um bom jogo em Belo Horizonte", disse.

Mesmo com as equipes vindo de resultados opostos - o Atlético/MG derrotou a Chapecoense na última rodada - o paraguaio acredita em uma atuação de igual pra igual do time comandado por Jair Ventura.