Gatito Fernandez interessa ao Napoli e pode deixar Botafogo

(Foto: Satiro Sodré/SSPress/Botafogo)

O Botafogo está para receber, de forma oficial, uma proposta do Napoli-ITA de US$3,5 milhões, algo em torno de R$11,5 milhões pelo goleiro Gatito Fernandez, principal nome do Glorioso na temporada.

Aos 29 anos, Gatito possui passagens por Vitória e Figueirense, além do Botafogo, no Brasil. No clube baiano o destaque não foi dos maiores, mas no catarinense o goleiro brilhou e ficou conhecido pela especialidade em pegar pênaltis. Gatito passou também por Racing e Estudiantes da Argentina, além do Cerro Porteño-PAR, clube que o revelou.

Gatito assumiu a titularidade do Botafogo após a saída de Sidão e devido à lesão de Jefferson, o segundo que já vem ficando a disposição do técnico Jair Ventura. O jogador paraguaio não vem deixando a desejar no Alvinegro. Filho de Roberto Fernandez, goleiro e ídolo paraguaio, Gatito foi o herói da classificação do Botafogo na pré-Libertadores, contra o Olímpia-PAR. Em pleno Defensores Del Chaco, Gatito pegou três penalidades na decisão de tiros livres da marca do pênalti e classificou o Bota.

O goleiro vem se destacando na temporada com ótimas atuações, uma delas aconteceu nesse fim de semana, contra o Corinthians em São Paulo. Gatito fechou o gol, literalmente. Além das defesas monumentais, até pênalti o paraguaio pegou. Ainda sim, o Corinthians achou um gol e venceu a partida.

Aos 29 anos, surge a chance da carreira do goleiro. O Napoli, que estará presente na fase de grupos da próxima Uefa Champions League, busca o goleiro que é tido por muitos como o melhor do Brasil em 2017. Um possível facilitador para a contratação seria a questão da cidadania. Gatito tem cidadania italiana e isso pode ser um agravante para à ida do goleiro.

A diretoria do Botafogo já afirmou que não tem a intenção de negociar o atleta e que ainda não recebeu nada oficial de nenhum clube. Gatito tem contrato com o Glorioso até dezembro de 2018 e a diretoria pretende que o jogar cumpra o contrato.