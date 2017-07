Botafogo tem interesse no atacante Vágner Love, ex-Corinthians

Foto: Mustafa Ciftci/Anadolu Agency/Getty Images

A busca por um atacante nos bastidores do Botafogo não para. Após especular nomes como Luciano, Aylon e André Lima, a bola da vez para o time de General Severiano é Vágner Love, que atualmente está no Alanyaspor, da Turquia.

Visando a sequência da temporada e com a noção do pesado calendário por conta das disputas do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Taça Libertadores, a diretor de futebol Antônio Lopes intensificou a procura por um jogador de ataque, que, atualmente, é o setor mais carente da equipe.

O atacante de 33 anos está valorizado e foi um dos destaques da última Super Lig, o Campeonato Turco. Jogando pelo modesto Alanyaspor, ele marcou 23 gols e foi eleito o artilheiro da competição, superando nomes consagrados, como Robin Van Persie, Vincent Aboubakar e Samuel Eto’o.

Apesar da marca expressiva e dos muitos gols, o time de Vágner, o Alanyaspor, não fez tão bonito assim. No último campeonato turco, a equipe terminou na 12ª posição – é bom ressaltar que apenas 18 times disputam o campeonato – ficando apenas quatro pontos acima do Rizespor, que ficou na primeira posição na zona de rebaixamento.

A carreira do “artilheiro do amor” é bem sólida. Revelado pelo Palmeiras, o atacante teve o seu auge na metade da década passada, quando vestiu a camisa do CSKA Moscou, clube que defendeu de 2004 a 2012, onde conquistou diversos títulos. Com as boas atuações no time russo, disputou a Copa América de 2007, sob o comando de Dunga. No Brasil, jogou ainda no Flamengo e no Corinthians, onde foi campeão brasileiro, em 2015. Antes de chegar à Turquia, jogou por 6 meses no Monaco, marcando 4 gols em 12 jogos.

Segundo Bruno Voloch, da Gazeta Esportiva, o Alanyaspor pede 4 milhões de euros(R$15 milhões) para liberar o jogador, o que pode afastar o Alvinegro da jogada, já que não há tanto dinheiro assim em caixa. Além disso, o Trabszonspor, outro clube da primeira divisão da Turquia, também demonstrou interesse no atacante, que ganha, atualmente, o equivalente a R$320 mil mensais.