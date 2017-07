Jogo Nacional x Botafogo AO VIVO hoje na Copa Libertadores 2017 (0-0)

INCIDENCIAS: PARTIDA DE IDA DAS OITAVAS DE FINAL DA COPA LIBERTADORES DA AMÉRICA, A SER REALIZADA NO ESTÁDIO PARQUE CENTRAL, EM MONTEVIDÉU, NO URUGUAI.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, em tempo real, da jogo entre Nacional x Botafogo ao vivo no Parque Central, em Montevidéu (URU), valendo pela partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2017. A transmissão começará na hora da partida, às 21h15, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Em Montevidéu, o Nacional-URU recebe o Botafogo na abertura das oitavas de final da Libertadores. Os uruguaios terminaram a fase de grupos na segunda posição do Grupo 7, enquanto o alvinegro terminou na liderança do Grupo 1, um dos mais difíceis da competição.

O Botafogo já derrubou 4 campeões da Libertadores nessa edição: Olímpia-PAR e Colo-Colo-CHI (Pré-Libertadores), Estudiantes-ARG e Atlético Nacional-COL, atual campeão (na fase de grupos). A equipe uruguaia será o quinto campeão da Liberta que cruzará o caminho do Glorioso.

A partida de volta será no dia 10 de agosto, no estádio Nilton Santos. O vencedor do confronto pegará quem passar entre Godoy Cruz-ARG e Grêmio. No primeiro confronto, em Mendoza (ARG), o Tricolor gaúcho venceu por 1 a 0. A partida de volta acontecerá no dia 9 de agosto, na Arena do Grêmio.

No Campeonato Uruguaio, o Nacional lidera o Grupo B do Torneio Intermedio, depois de ficar com o vice-campeonato no Apertura. Já o Botafogo ocupa a 10ª posição no Brasileirão.

As duas equipes já se enfrentaram em uma Copa Libertadores. Em 1973, o Botafogo de Jairzinho (pai de Jair Ventura e ídolo do alvinegro) bateu o Nacional nos dois confrontos, válidos pelo quadrangular semifinal: 3 a 2 no Rio, e 2 a 1 em Montevidéu. Jairzinho marcou dois dos cinco gols do Glorioso nos confrontos.

Após três derrotas consecutivas, o técnico Jair Ventura estuda modificar a equipe para o duelo de logo mais. No último treino antes da partida, o treinador alvinegro testou Matheus Fernandes no lugar de Camilo. No mais, deverá manter a equipe titular.

No lugar de Rodrigo Aguirre, lesionado, o técnico do Nacional-URU, Martín Lasarte, ainda não definiu quem entrará. As opções são: Santiago Romero, Álvaro González e Sebastián Rodríguez.

Nada de jogar os 90 minutos! Jair Ventura deverá começar a partida com o jovem Matheus Fernandes, porém o treinador destacou que dificilmente Matheus jogará a partida inteira: "Nos 90 minutos depende da intensidade do jogo, fica difícil cravar. Mas ele está totalmente liberado pelo departamento médico, pela fisiologia. O físico também, fez testes e estão bons. Se não iniciar não vai ser parte física, mas uma escolha técnica".