Chegou! Botafogo anuncia contratação do chileno Leonardo Valencia

AFP/ Kirill Kudryavtsev

Depois de muito tempo buscando soluções no mercado, o Botafogo superou outras equipes e anunciou no último (9) a contratação do jogador Leonardo Valencia, que estava no Palestino-CHI. O chileno assina um contrato com o Glorioso por três anos.

O rival Vasco, que chegou a adiantar as negociações com o empresário do atleta, esteve muito perto de anunciar a contratação do mesmo, segundo alguns veículos. Porém, a oportunidade de jogar a Taça Libertadores e o planejamento da equipe de General Severiano fez com que o atacante de 26 anos optasse por defender o clube da Estrela Solitária.

Após especular muitos nomes, como Luciano, Aylon e Vágner Love, o diretor de futebol Antônio Lopes e sua equipe anunciaram o chileno, que promete resolver os problemas no setor de ataque do time alvinegro. Antes dele, o clube só possuía Roger e os jovens Vinícius Tanque e Renan Gorne para jogar na posição de “número 9” da equipe de Jair Ventura.

O chileno não é um jogador pesado e que se posiciona fixo perto da grande área. Muito pelo contrário, mobilidade e velocidade são dois de seus principais atributos, podendo jogar pelos lados do campo e até como um meio-campista, como já atuara com a camisa do Palestino por algumas vezes. Além disso, é driblador, ótimo assistente e bom finalizador de curta/média distância. No último Torneio Clausura, ele balançou as redes duas vezes. Ao todo, contando Abertura e Clausura, foram quatro gols e sete assistências.

Revelado pela Universidad de Chile, Valencia nunca teve muitas oportunidades com a camisa da La U e se destacou, jogando por empréstimo, pelo Unión La Calera, em 2011. Desse jeito, ele chegou no ano seguinte ao Palestino, tornando-se um dos grandes ícones da equipe.

Nesse meio tempo, ele foi emprestado ao Santiago Wanderers (2014) e à própria Universidad de Chile (2015), mas não conseguiu repetir as boas atuações que teve com a camisa tricolor. O jogador ficou marcado por ter feito o gol que eliminou o Flamengo da última Copa Sul-Americana, quando sua equipe venceu o rubro-negro carioca por 2 a 1, em Cariacica.

Com as seguidas boas atuações, Leonardo Valencia foi convocado para a seleção chilena, do treinador Juan Antonio Pizzi, pela primeira vez em setembro de 2016, para os confrontos contra Equador e Peru, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. Foi convocado para jogar a China Cup, um torneio amistoso, e esteve presente na última Copa das Confederações, entrando no decorrer de duas partidas. Ao todo, são 6 jogos e um gol com a camisa de seu país.